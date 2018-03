Jung Doppel-Olympiasieger der Vielseitigkeitsreiter

Für den strahlenden Sieger hatten erst einmal die kleinen Kinder Vorrang. Doppel-Olympiasieger Michael Jung bückte sich herunter, schrieb im Greenwich Park in aller Ruhe und selig lächelnd Autogramme, ehe der Vielseitigkeitsreiter die vielen Fragen der Presse beantwortete.

Gleich mit zwei Goldmedaillen strahlt Michael Jung um die Wette.

«Einzelsieger ist besonders schön, auch wenn erst die Mannschaft vorging», sagte der glückliche Gewinner. Sein 30. Geburtstag war einer goldener geworden. Aber das war für ihn nur Nebensache: «Die Medaillen sind viel wichtiger.»

Michael Jung erhält Prinzessin Anne die Goldmedaille umgehängt.

Jung hatte nach zwei Siegen innerhalb von drei Stunden Mühe, alles zu beantworten und «alles zu realisieren». Jung hatte schließlich nicht nur wie 2008-Sieger Hinrich Romeike Gold mit der Mannschaft und im Einzel gewonnen. Er hatte auch Sport-Geschichte geschrieben: Er ist als bisher einziger Vielseitigkeitsreiter zugleich Europameister, Weltmeister und Olympiasieger. «Das ist ein unbeschreibliches Gefühl», sagte der sonst eher zurückhaltende Profi aus Horb.

Bronze und Gold schmückt Sandra Auffarth.

Bis zur allerletzten Sekunde des viertägigen Wettkampfes hatte es nicht nach Gold ausgesehen. Vielmehr hatte Jung schon die Gratulation seines Vaters Joachim zu Silber angenommen, als das Pech seiner Konkurrentin Sara Algotsson-Ostholt ihm ein zweites Gold bescherte. Am letzten Hindernis riss die führende Schwedin mit ihrem Pferd Wega eine Stange – und aus Silber wurde für Jung und seinen Wallach Sam noch Gold.

Peter Thomsen, Dirk Schrade, Sandra Auffarth, Michael Jung und Ingrid Klimke (v.l.) auf dem Goldpodest.

Der Sohn sprang seinem Vater in die Arme. Die anderen Team-Mitglieder kamen hinzu und feierten mit, während die schwedische Delegation entsetzt schaute. «Ich freue mich natürlich, aber für sie ist es schwer», sagte Jung. Das Glück der deutschen Reiter machte am Dienstag im Greenwich Park in London Sandra Auffarth aus Ganderkesee im Sattel von Opgun Louvo mit der Bronzemedaille perfekt. Die 25-Jährige schaffte wie Jung im Springen zwei Nullrunden, sprang nach Fehlern von zwei britischen Reiterinnen überraschend noch aufs Treppchen und war fassungslos: «Das ist supertoll.»

Michael Jung blieb mit Sam ohne Abwurf.

Jung und Auffarth blickten noch immer ungläubig, als der DOSB-Präsident und IOC-Vize Thomas Bach sie ehrte. Algotsson-Ostholt hatte indes mit den Tränen zu kämpfen. «Das ist natürlich schwierig für sie», sagte Jung verständnisvoll.

Michael Jung gewinnt zwei Goldmedaillen an einem Tag.

Zuvor hatten Jung und Auffarth gemeinsam mit Ingrid Klimke (Münster) auf Abraxxas, Dirk Schrade (Sprockhövel) auf King Artus und Peter Thomsen (Lindewitt) auf Barny auch den Mannschafts-Coup von Hongkong 2008 wiederholt. Souverän und überlegen hatten die schwarz-rot-goldenen Reiter die Konkurrenz hinter sich gelassen und auch im abschließenden Springen die Nerven behalten. Die Gastgeber durften sich mit Silber trösten, Bronze ging an die Neuseeländer.

Auffarth zeigt im Springen mit Opgun Louvo eine bravouröse Leistung.

Außer Jung und Auffarth blieb auch Schrade mit King Artus ohne Abwürfe. «Diese drei Nullfehlerritte waren super für uns», sagte Bundestrainer Hans Melzer. «Das ist schön mit ganz vielen ööös», rief Schrade. «Das ist ein wunderbares Team. Das spürt man», erklärte Chef de Mission Michael Vesper, der froh über das erste deutsche Gold in London war.

Für die deutsche Mannschaft begann nach der Siegerehrung für Jung und Auffarth der Party-Marathon mit einer kurzen Feier im Stall. Danach wurde Jung auf die Schultern genommen und zum Stamm-Pub der Reiter getragen. Nach einem Abstecher ins olympische Dorf landete das Team im Deutschen Haus. Für Jung geht es schon am Mittwoch zurück in die Heimat: In Horb soll der Geburtstag nachgefeiert werden..

«Das fühlt sich toll an – und dann noch das erste Gold für das gesamte deutsche Team», schwärmte Dennis Peiler, der Sportchef des Reitsport-Verbandes FN: «Wir sind alle wie im Rausch.» In der Dressur und im Springen erwartet nicht nur Peiler weitere Medaillen.

Die große Stärke der deutschen Vielseitigkeitsreiter ist der Zusammenhalt. Wie stark der ist, bewies nach dem Team-Gold Ingrid Klimke. Nach ihrem verpatzten Ritt im Springparcours verzichtete sie zugunsten von Schrade auf ihren Startplatz im Einzelwettbewerb. «Dirk hat noch ein reelle Chance auf eine weitere Nullrunde», sagte die 44-Jährige, die schon 2008 dabei war. Doch die Regeln verhinderten Schrades Start. Klimke hatte noch nach Dressur und Geländeprüfung geführt und war vor der abschließenden Springrunde Achte.

Zu den Besonderheiten des deutschen Teams gehört die Lockerheit. Nach jedem Wettkampf-Tag trafen sich die Reiter und ihre mitgereisten Angehörigen im Pub um die Ecke zu einem kleinen Umtrunk. Später am Abend gab es im olympischen Dorf immer noch ein letztes Bier. «Der Teamchef hat irgendwo im Keller etwas versteckt und stellt dann ein Sixpack auf den Tisch», verriet Klimke. «Mehr als eins für jeden gibt es aber nicht.» Am Dienstagabend war das anders.