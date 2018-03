Judo-Olympiasieger Bischof greift nach Medaille

Vier Jahre nach seinem Gold-Coup von Peking greift Judoka Ole Bischof auch bei den Spielen in London nach einer Medaille.

Ole Bischof holte 2008 in Peking Gold.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Der 32-Jährige besiegte in seinem Pool-Finale in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den Japaner Takahiro Nakai vorzeitig und steht damit im Halbfinale gegen Travis Stevens (USA). Bei einem weiteren Sieg hätte Bischof bereits Silber sicher. Dagegen war für Claudia Malzahn in ihrer Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm gleich im ersten Kampf Endstation.

«Drei Kämpfe, drei Siege – was will man mehr?», sagte Bischof nach seinem überzeugenden Vorrundenauftritt. Allerdings hatte der Reutlinger gegen den Italiener Antonio Ciano und den Kasachen Islam Bozbayew, gegen den er nach einem frühen Rückstand sogar in die Verlängerung musste, Schwerstarbeit zu verrichten.

Doch er setzte sich – anders als bisher die anderen Starter des Deutschen Judo-Bundes – trotz harter Gegenwehr durch und kam ins Vorrundenfinale. Dort überzeugte der Routinier dann mit einer perfekten Vorstellung und besiegte den Japaner vorzeitig per Armhebel. «Ich habe drei Mal am Boden gewonnen. Das zeigt, dass ich bissig bin», sagte Bischof.