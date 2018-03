Joppich hat Rechnung offen – Florettfechter sind heiß

Aus unserem Archiv

London

Benjamin Kleibrink stand schon auf dem Olymp. Peter Joppich möchte gern dorthin. Oder zumindest ganz in die Nähe. Wenn am Dienstag in den ExCeL-Arenen am Londoner Royal Victoria Dock Gold, Silber und Bronze vergeben werden, wird der Koblenzer extrem unter Spannung stehen.