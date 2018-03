Der Iraner Hamid Soryan Reihanpour hat am Sonntag in London den ersten Olympiasieg im Ringen geholt. Im Limit bis 55 Kilogramm gewann der Griechisch-Römisch-Spezialist im Finale gegen den Aserbaidschaner Rovshan Bayramov mit 3:0.

Mohammad Hamid Soryan Reihanpour (r) hat die erste Goldmedaille bei den Ringern gewonnen.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Bronze ging an den Russen Mingiyan Semenow und den Ungarn Peter Modos. Ein deutscher Ringer war in dieser Gewichtsklasse nicht am Start. Als erster Deutscher geht Europameister Frank Stäbler am Dienstag im Limit bis 66 Kilogramm auf die Matte.