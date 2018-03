Innenminister «nicht unzufrieden» mit Medaillenbilanz

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat sich «nicht unzufrieden» mit der bisherigen Medaillenbilanz der deutschen Olympia-Teilnehmer gezeigt.

Hans-Peter Friedrich ist als Bundesinnenminister auch für den Sport zuständig.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Manche Silbermedaille hätte auch eine Goldmedaille sein können, das war ganz knapp», sagte der CSU-Politiker im ZDF-«Morgenmagazin». «Man muss auch die Gesamtzahl der Medaillen anschauen, da liegen wir nicht schlecht.»

Zu Beginn des drittletzten Wettkampftages belegt das deutsche Team den sechsten Rang im Medaillenspiegel. «Südkorea liegt noch vor uns, vielleicht können wir die noch einholen», sagte Friedrich.

In der Diskussion um eine Fokussierung der deutschen Sportförderung auf den Spitzensport hob er hervor, dass man die Breite aller Sportarten bedienen wolle. «Ich glaube, das zahlt sich auch aus», meinte der für Sport zuständige Minister. «Wir haben in vielen verschiedenen Sportarten Medaillen gewonnen und das ist auch Tradition in Deutschland, sich breit aufzustellen.»

Friedrich will die Olympiaziele mit den Sportverbänden weiter nicht freigeben, hat aber eine Veröffentlichung durch den Deutschen Olympischen Sportbund avisiert. «Ich schöpfe die Rechtsmittel bis zum Schluss aus, um berechtigte Interessen der Verbände zu schützen», sagte der CSU-Politiker in Köln. Sein Ministerium hatte gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin Beschwerde eingelegt.

«Diese Verbände wiederum sind in ihrem Bereich in der Verpflichtung zu fragen: Haben wir denn solche berechtigten Interessen? Und wenn die Verbände die Möglichkeit sehen, das zu veröffentlichen, dann wird es stattfinden», sagte Friedrich.

Sollte das Innenministerium bis zum heutigen Freitag um 15.00 Uhr die Herausgabe der Informationen verweigern, drohen 10 000 Euro Zwangsgeld. Allerdings gibt es die Möglichkeit zur Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Friedrich erklärte, er werde kein Zwangsgeld bezahlen: «Sondern wenn das Gericht diese Anordnung trifft, dann muss es auch die Verantwortung am Ende übernehmen. Dann müssen wir eben die Information, die, wie gesagt, Dritte betreffen, herausgeben.»

Friedrich äußerte sich zuvor im ZDF-«Morgenmagazin» überzeugt, dass die Sportfachverbände und der DOSB «ohne weiteres» ihre Zielvereinbarungen veröffentlichen werden, «wenn sie keine Beeinträchtigung ihrer Interessen sehen.»

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte entschieden, dass das Ministerium Journalisten über Zielvereinbarungen mit den Sportverbänden zu Olympiamedaillen informieren muss. Das auch für Sport zuständige Innenministerium vereinbart mit verschiedenen Sportverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes, welche und wie viele Medaillen der jeweilige Verband erzielen und welchen Platz Deutschland in der Nationenwertung erreichen soll. Die Vereinbarungen spielen eine Rolle bei der staatlichen Sportförderung.

In der Diskussion um die gestoppten Pläne für ein Demokratiebekenntnis für Spitzensportler bekräftigte Friedrich, dass dies nur eine Idee auf Arbeitsebene gewesen sei: «Jede Art von Gesinnungsschnüffelei darf nicht vorkommen.» Dass Sport keine «Plattform für Extremisten» werde, sei hinreichend durch Klauseln der Verbände und die Olympia-Athletenvereinbarung gesichert.