Die Japanerin Kaori Icho hat Gold im Ringen gewonnen. Im Finale der Kategorie bis 63 Kilogramm, das vom deutschen Mattenrichter Antonio Silvestri geleitet wurde, setzte sie sich gegen die Chinesin Jing Ruixue mit 5:0 durch.

Foto: Orestis Panagiotou – DPA

Bronze ging an die Mongolin Soronzonbold Battsetseg und an die Russin Lubow Wolossowa. Eine deutsche Ringerin war in dieser Gewichtsklasse nicht am Start.