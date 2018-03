Hoffnung auf trockene Eröffnungsfeier

Zwei Tage vor Beginn der XXX. Olympischen Sommerspiele sind bei strahlendem Sonnenschein in London die Hoffnungen auf eine trockene Eröffnungsfeier gewachsen.

Über dem Athletendorf scheint an einem strahlend blauem Himmel die Sonne.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Nach Temperaturen von bis zu 30 Grad am Dienstag, sollte es am Mittwoch an der Themse noch wärmer werden, sagte der Wetterdienst MeteoGroup voraus.

Für den Freitag, wenn am Abend unter der Regie von Danny Boyle die mit Spannung erwartete Eröffnungsfeier steigt, wird eine deutliche Abkühlung vorausgesagt. Die bisher prognostizierten heftigen Regenschauer könnten aber bis zum Abend abgeklungen sein.

An der olympischen Ruderstrecke in Eton Dorney westlich von London war am Dienstag der Tages-Rekordwert für Großbritannien von 30,2 Grad Celsius gemessen worden. Am Londoner St. James's Park, wo in unmittelbarer Nähe die Beachvolleyballer aufschlagen werden, zeigte das Thermometer 30,1 Grad. Für Mittwoch sagte Meteorologe Billy Payne Werte bis zu 31 Grad voraus.

Über Schottland mache sich aber schon eine Kaltfront bereit, die sich langsam südwärts bewege. «Am Freitag wird es in London vereinzelt Regen geben», sagte Payne. Die Schauer werden am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichen. «Sie sollten vorbei sein, wenn um 21.00 Uhr die Eröffnungsfeier beginnt», sagte der Wetterexperte.