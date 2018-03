Hockey-Teams mit hehren Zielen – Weise: «Spüre keinen Druck»

Die deutschen Teams starten mit großer Zuversicht in das olympische Hockeyturnier. Die ambitionierte Zielvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die einmal Gold und eine weitere Medaille vorsieht, empfindet Männer-Trainer Markus Weise als Ansporn, nicht als Last.

Bundestrainer Markus Weise bespricht sich mit Christopher Zeller.

Foto: Christian Charisius – DPA

«Ich spüre den Druck nicht und sage mir nicht jeden Tag, wie viele Olympiasieger ich in meiner Mannschaft habe», sagte er. Vier Jahre nach dem Triumph von Peking wähnt der Erfolgscoach seine Mannschaft auf einem ähnlich hohem Leistungsniveau: «Bei uns ist alles im Lot.»

Nicht minder optimistisch gab sich sein Kollegen Michael Behrmann. Anders als in Peking soll mehr als ein vierter Rang erreicht werden. «Argentinien, die Niederlande und Großbritannien waren zuletzt vor uns, aber wir sind nah dran», kommentierte der Frauen-Coach. Spielführerin Fanny Rinne pflichtete bei: «Wenn wir die Gruppenphase überstehen, ist alles möglich.»

Das Herrenteam startet am 30. Juli gegen Belgien in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe B sind die Niederlande, Südkorea, Neuseeland und Indien. «Uns erwartet ein ganz schwieriges Turnier. Es gibt kein einfaches Spiel und es bleibt von Beginn an keine Zeit, sich einzuspielen.»

Für die Damen beginnt die Mission Edelmetall einen Tag zuvor mit dem Duell gegen die USA. Darüber hinaus muss sich das Team von Coach Behrmann in der Vorrunde mit den Teams aus Argentinien, Neuseeland, Australien und Südafrika messen.