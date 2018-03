Hockey-Herren wieder im Finale – 4:2 gegen Australien

Als die deutschen Hockey-Herren ihre wahre Stärke wieder mal zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt und zum siebten Mal ein Olympia-Finale erreicht hatten, fielen alle Mann über Keeper Max Weinhold her.

Florian Fuchs (M) hat soeben mit dem 4:2 alles klar gemacht.

Foto: Christian Charisius – DPA

Torschütze Moritz Fürste (r) umarmt Florian Fuchs nach dem 1:1-Ausgleich.

Foto: Christian Charisius – DPA

Überglücklich über den nach den Leistungen zuvor kaum für möglich gehaltenen Final-Coup im bisher wichtigsten Spiel des Jahres klatschte Trainer Markus Weise seine in einer Traube über- und nebeneinanderliegenden Asse einzeln ab. «Ich bin mit meinen Jungs super zufrieden. Eine solche Leistung kann man sicher auch toppen, aber es ist nicht mehr viel Platz nach oben», lobte Weise seine EM-Champions nach der 4:2 (1:1)-Gala über Weltmeister Australien.

Timo Wess (M) hat Deutschland mit seinem Eckentreffer erstmals in Führung gebracht.

Foto: Christian Charisius – DPA

Am Samstag im Finale gegen die Niederlande, die am Abend Gastgeber Großbritannien nach dem Motto «Jeder Schuss ein Treffer» 9:2 (4:1) überrollten, bietet sich zudem die Chance zur Revanche für die 1:3-Vorrundenschlappe. «Da haben wir noch etwas gutzumachen», sagte Stürmer Matthias Witthaus.

Youngster Fuchs genießt diesen ganz besonderen Augenblick.

Foto: Christian Charisius – DPA

Jetzt will der Erfolgscoach, der 2004 in Athen mit den DHB-Damen und 2008 in Peking mit den -Herren Olympiasieger geworden war, zum dritten Mal in Serie Gold. «Wenn Du Dir schon die Mühe machst, ins Finale zu kommen, dann solltest Du auch die dicke Medaille anstreben», meinte der ambitionierte Coach grinsend. Seine Spieler denken genauso: «Silber haben wir schon sicher, aber wir sind angetreten, um wieder Gold zu holen», betonte Timo Weß, vor vier Jahren Kapitän des Olympiasieger-Teams.

Auf der Bank jubelt Bundestrainer Markus Weise (M).

Foto: Christian Charisius – DPA

Auf das Flaggschiff des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) war wieder einmal als Turnier-Mannschaft Verlass, weil «Magier» Weise seine Jungs auf den Punkt genau hinbekommen hat. Als erster aus dem Spielerpulk fasste sich Moritz Fürste, immerhin Weltmeister 2006 und 2008 Olympiasieger – und lobte sich und seine Kollegen selbst: «Das war das beste Spiel, das ich jemals im Nationalteam erlebt habe.» Und Christopher Zeller frohlockte: «Solche Top-Spiele haben wir halt immer drauf, wenn es darauf ankommt.»

Weltnachwuchsspieler Matthew Swann ist am Boden zerstört.

Foto: Christian Charisius – DPA

In der Tat: Gegen den Weltmeister vom fünften Kontinent bot Weises Truppe ihre beste Leistung. Sie agierte von Beginn an konzentriert und stoppte das gefürchtete australische Hochgeschwindigkeitsspiel schon im Ansatz.

Mit Abpfiff fällt die jubelnde Menge über Torhüter Max Weinhold her.

Foto: Andrew Gombert – DPA

Vor dem großen Rückhalt Weinhold im Tor spulten Kapitän Max Müller & Co. ihr Programm gekonnt herunter: Trotz zweimaligen Rückstands waren es Fürste (27./Strafecke), Rekord-Nationalspieler Matthias Witthaus (54.), Timo Weß (59.) und Florian Fuchs (63.), die mit sehenswerten Toren den Sieg herbeiführten.