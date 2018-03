Hockey-Damen wollen kratzbürstige Antwort geben

Edelfan Bastian Schweinsteiger drückte fest die Daumen, doch die deutschen Hockey-Damen haben sich den «Königsweg» ins olympische Halbfinale selber verbaut.

Fanny Rinne ist verzweifelt, Australien hat einfach den besseren Tag erwischt.

Foto: Christian Charisius – DPA

Statt nach dem Ausrutscher von Weltmeister Argentinien die Gunst der Stunde zu nutzen und sich ein sattes Punktepolster anzulegen, unterlagen die erfolgreich ins Turnier gestarteten Vize-Europameisterinnen Australien mit 1:3 (1:1). Zwar ist noch nichts verloren, doch um die Medaillenchance zu wahren, dürfen sich Fanny Rinne & Co. keinen weiteren Ausrutscher erlauben. «Mit dem Rücken zur Wand werden die Mädels schon eine kratzbürstige Antwort geben», sagte Co-Trainer Kais al Saadi trotzig.

Die Top-Ausgangsbasis nach dem 2:1 über die USA ist aber dahin. «Es wird in dieser ausgeglichenen Gruppe bis zum Schluss eine ganz enge Kiste», stellte Bundestrainer Michael Behrmann trefflich fest. Der Hamburger wirkte geknickt nach dem unverhofften Rückschlag, denn er wusste, dass sein Team eine Riesenchance verpasst hatte. Da die im Auftaktspiel besiegte USA überraschend 1:0 gegen den Gruppenfavoriten Argentinien die Oberhand behielt, «hätten wir uns wunderbar absetzen können», betonte Behrmann. So aber führt Neuseeland (6 Punkte) vor Argentinien, Australien, USA, Deutschland (alle 3) und Südafrika (0).

«Noch haben wir alles selbst in der Hand. Auch 2004 auf dem Weg zu unserer Goldmedaille haben wir in der Gruppenphase verloren», befand Spielführerin Fanny Rinne. Das stimmt. Doch wer nach der trotz früher Führung durch Katharina Ottes Strafeckentor (8. Minute) vertanen Chance nach Spielende in die langen Gesichter der enttäuschten Spielerinnen sah, der wusste um das wahre Befinden im Team. Am klarsten brachte dies noch Torfrau Yvonne Frank zum Ausdruck. «Es ist bitter. Aber es sind Olympische Spiele, da kann man nicht erwarten, dass alles glatt läuft. Auf jeden Fall wird es nun verdammt schwer.»

Fest steht: Gegen Punktelieferant Südafrika muss ein Sieg her. «Denen müssen wir drei Punkte abnehmen, da gibt es kein Vertun. Und dann kommen die beiden großen Spiele gegen Argentinien und Neuseeland zum Schluss», sagte Behrmann. Er hat es zwar geschafft, mehrere talentierte Youngster in seine in die Jahre gekommene Mannschaft einzubauen. Doch es fehlt weiter die Konstanz im Spiel, was letztlich den Traum vom Edelmetall platzen lassen könnte.

Das musste auch Daumendrücker «Schweini» zur Kenntnis nehmen. Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern München nahm Twitter-Grüße und ein Trikot mit der Rückennummer 7 in Empfang, wie es Fahnenträgerin Natascha Keller in London trägt. «Er ist jetzt ein Fan von uns», berichtete Keller stolz. Der Münchner postete bei Facebook ein Foto, auf dem er bebrillt das Trikot in die Höhe hält, und antwortete, dass er sich über das Geschenk «sehr gefreut» habe. Seine guten Wünsche («Selbstverständlich drücke ich die Daumen») blieben aber unerhört.