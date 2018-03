Hockey-Damen genießen Party-Rausch: Jetzt runterkommen

Für einige Stunden schien sogar der Auftakt zum olympischen Turnier Nebensache. Völlig berauscht genossen die Hockey-Damen ihre zentrale Rolle bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele.

Das Hockey-Team um Fahnenträgerin Natascha Keller muss sich nun schnell aufs Wesentliche konzentrieren.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Natascha Keller marschierte die deutsche Fahne schwenkend vorneweg, Mitspielerin Janne Müller-Wieland übermittelte ihre Gefühle über Twitter. «Unbezahlbar. ... Sprachlos. Deutschland ist auf dem Weg», schrieb Müller-Wieland auf Englisch. Teamkollegin Julia Müller war ebenso begeistert und verabschiedete sich nach dem finalen Auftritt Paul McCartneys mit dem Beatles-Song «Hey Jude»: «Gute Nacht! Gehe ins Bett mit einem NaNaNa NaNaNaNaaaa».

«Es war einmalig», berichtete Rekord-Nationalspielerin und Fahnenträgerin Keller im ZDF-Olympiastudio. Wenn man kurz vor dem Stadion die Fahne in die Hand bekomme und alle rufen 'Wir wollen die Fahne sehen', sei das «ein ganz besonderer Moment». Und im Stadion? «Da ist man im Trance-Zustand und freut sich nur, dass alles losgeht. Da soll noch mal einer sagen, die fünften Spiele seien langweilig», ergänzte die 35-Jährige vor ihrem letzten Olympia-Start.

Die Hockey-Asse, trotz aller Erfolge meist im Schatten von telegeneren Sportarten, genossen es sichtlich, endlich auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Jetzt aber gilt es für die DHB-Damen, schnell von Wolke sieben herunterzukommen und den geplanten Angriff auf Edelmetall konzentriert anzugehen. Schon am Sonntag steht das Auftaktmatch gegen die USA an, dem gleich vorentscheidende Bedeutung zukommt.

«Wir wollen mit einem Sieg die Voraussetzung für den angepeilten Halbfinal-Einzug schaffen. Entscheidend wird sein, dass wir die Wichtigkeit dieses ersten Spiels sehen und uns nicht zu sehr mit den Fernzielen beschäftigen», mahnte Bundestrainer Michael Behrmann vor dem Late-Night-Match gegen die Amerikanerinnen. Trotz der überaus positiven Bilanz, die 25 deutsche Siege bei nur 10 Niederlagen ausweist, gilt: Die US-Damen sind schwer einzuschätzen und deswegen auch meist unbequem zu spielen.

Behrmann sieht seine Mannschaft, in der einige Routiniers mit mehreren schwungbringenden Talenten eine «sehr gute Mischung» bilden, nach einer intensiven Vorbereitung für die Herausforderung der kommenden zwei Wochen gewappnet. «Vor allem athletisch sind wir im Schnitt weiter als vor vier Jahren», urteilte der Hamburger.

In Peking hatten seine Damen mit Rang vier knapp die Medaille verpasst. In der vorolympischen Phase hat Behrmann die Mannschaft bei diversen Trainingsmaßnahmen und Länderspiel-Vergleichen hart rangenommen, schließlich wird in London im Zwei-Tage-Rhythmus gespielt.

Um eigene Schwächen offensichtlich zu machen, ist er mit seinem von den Athen-Olympiasiegerinnen Keller, Fanny Rinne und Mandy Haase angeführten Aufgebot auch schwierigsten Aufgaben nicht aus dem Weg gegangen. «Am meisten lernt man in Duellen mit Weltklasse-Teams», betonte Hockey-Lehrer Behrmann. Neben der Lehre, dass es bei solchen Härtetests mitunter auch Prügel in Form von Niederlegen setzt, wurde auch eine ganz andere Erfahrung gewonnen, verriet Natascha Keller: «Wir haben dabei gelernt, dass wir auch die Großen besiegen können.»