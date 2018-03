Harte Lose für Degen-Asse Heidemann und Duplitzer

Das Los meinte es nicht gut mit Olympiasiegerin Britta Heidemann und der früheren Europameisterin Imke Duplitzer.

Britta Heidemann (v) und Imke Duplitzer stehen vor schweren Aufgaben.

Foto: Christian Charisius – DPA

Eine Woche nach ihrem verbalen Rundumschlag gegen die Zustände im deutschen Leistungssport droht der Degenfechterin aus Bonn am Montag in der olympischen Entscheidung früh das Aus. Gewinnt Duplitzer, die am Samstag 37 Jahre alte wurde, ihr Auftaktgefecht gegen Maria Martinez aus Venezuela, muss sie sich unter den Top 32 der an eins gesetzten Chinesin Yujie Sun stellen.

«Angst sollte man in einer Zweikampfsportart generell nicht haben. Wenn einer Angst hätte, wäre er, glaube ich, nicht hier», sagte die Weltranglisten-57. Duplitzer vor ihrem fünften Olympia-Turnier. 2008 wurde sie im Einzel Fünfte, 2004 mit dem Team Zweite.

Auch Peking-Gewinnerin Heidemann, die hinter der EM-Dritten Monika Sozanska (Heidenheim/5.) als 17. zweitbeste Deutsche in der aktuellen Weltrangliste ist, hat einen schweren Lauf. Nach einem Freilos ist Italiens frühere Mannschafts-Weltmeisterin Bianca del Carretto ihre erste Gegnerin. Im Erfolgsfall träfe die Leverkusenerin im Achtelfinale wahrscheinlich auf Chinas Weltmeisterin Na Li.

«Ich habe eine sehr große Freude, Olympia noch einmal erleben zu können und das dritte Mal dabei zu sein. Und ich würde mir auch wünschen, das dritte Mal mit einer Medaille nach Hause zu kommen», meinte Heidemann.» 2008 war sie Olympiasiegerin, 2004 Team-Zweite. Sozanska, die den leichtesten Lauf des deutschen Trios hat, steht unter den besten 32 der russischen Weltranglisten-37. Violetta Kolobowa gegenüber.