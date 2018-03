Hamburg erwartet 217 Olympioniken

217 Sportler der deutschen Olympia-Mannschaft werden zu einer großen Welcome-Party in Hamburg erwartet. Die Teilnehmer von London sollen mit dem Kreuzfahrtschiff «MS Deutschland» am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Hansestadt ankommen.

Das Kreuzfahrtschiff Deutschland fährt mit 217 Sportlern von London nach Hamburg.

Foto: Malte Christians – DPA

Mit an Bord wird unter anderem Goldmedaillengewinner Eric Johannesen aus dem erfolgreichen Ruder-Achter sein, wie Florian Frank vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am Montag in Hamburg mitteilte. Auch Turner Fabian Hambüchen und 12 der 18 siegreichen Hockey-Herren docken im Hamburger Hafen an.

Die Hockey-Herren hatten bereits in der Nacht zum Sonntag ausschweifend ihren Finalsieg gegen die Niederlande an Bord der «MS Deutschland» gefeiert. Der Kapitän des Schiffs nahm das den «Gold-Jungs» aber nicht übel und akzeptierte ihre Entschuldigung.

«Es war schon eine schöne Feier. Zum Schluss ist ein bisschen was kaputt gegangen, aber ich denke das kann man verschmerzen», sagte Andreas Greulich am Montag der Nachrichtenagentur dpa. «Wenn man vier Jahre lang trainiert, geht natürlich auch emotional einiges los», sagte Greulich. Es sei aber nur «Kleinkram» bei der Party kaputt gegangen. «Das sind so Sachen, die man echt verschmerzen kann. Wir waren alle auch mal jung.»

Insgesamt 25 der 44 deutschen Medaillen, darunter neun goldene, sind mit den Sportlern an Bord des Schiffs. Die Besatzung hat für das Team einiges vorbereitet. «Wir haben zwei, drei Überraschungen dabei. Wir haben auch die Torten mit den Wunderkerzen und es kommen noch die olympischen Ringe dazu aus Schokolade», erzählte der Kapitän.

Auch seine Crew soll in Hamburg eine Medaille erhalten. Die Gewerkschaft Verdi plant, die Besatzung damit für ihr engagiertes Verhalten gegen eine drohende Ausflaggung zu würdigen.

Teils wegen Platzmangels an Bord des Schiffs, teils wegen weiterer Verpflichtungen kehren nicht alle der 391 deutschen Olympioniken mit der «MS Deutschland» zurück. In Hamburg rechnen die Veranstalter mit bis zu 10 000 Besuchern bei der Ankunft. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und DOSB-Präsident Thomas Bach wollen die Sportler empfangen. Auch ehemalige Olympioniken wie Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler und Zehnkämpfer Frank Busemann werden dabei erwartet.