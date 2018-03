Schwimm-Weltmeister Daniel Gyurta aus Ungarn hat bei den Olympischen Spielen mit Weltrekord die Goldmedaille über 200 Meter Brust gewonnen.

Daniel Gyurta schwamm Weltrekord über 200 Meter Brust.

Foto: Barbara Walton – DPA

Er unterbot bei seinem Sieg in London in 2:07,28 Minuten die bisherige Bestmarke um drei Hundertstelsekunden. Zweiter wurde der Brite Michael Jamieson in 2:07,43 Minuten. Bronze ging an den Japaner Ryo Tateishi, der nach 2:08,29 Minuten anschlug.