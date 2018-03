Gymnastin Sergeeva muss Olympia-Start absagen

Die deutsche Gymnastin Regina Sergeeva von der TSG Söflingen kann nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein.

Regina Sergeeva (M) wird nicht die Reise nach London antreten.

Foto: Arne Dedert – DPA

Die 18-Jährige, die mit der deutschen Gruppe starten sollte, laboriere an einer Überlastung an beiden Fußgelenken und werde daher die Reise nach London nicht antreten, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit.

Für Sergeeva wird Judith Hauser vom TSV Schmiden nachrücken. Die 19-Jährige hatte die gesamte Vorbereitung mit dem Team absolviert. Ihr Startplatz sei bereits vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Organisationskomitee LOCOG bestätigt worden.

Damit besteht die Gruppe aus Mira Bimperling, Cathrin Puhl (beide TV Rehlingen), Nicole Müller (SV Nettelnburg-Allermöhe), Camilla Pfeffer, Sara Radman (beide TSV Schmiden) und Hauser. Im Einzel ist Jana Berezko-Marggrander vom TSV Schmiden am Start. Die Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik beginnen am 9. August.