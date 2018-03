Grozer soll's richten: Volleyballer fordern USA

Im Moment des Olympia-Glücks wurde der «Hammer-Schorsch» ganz weich. «Noch kein Grozer war bei den Spielen. Meinem Vater ist das nie gelungen», sagte Volleyballer Georg Grozer nach der Qualifikation für London mit ganz leiser Stimme und Tränen in den Augen.

Georg Grozer: «Ich möchte in dieser Gruppe weiterkommen.».

Foto: Marius Becker – DPA

Doch nach der Auftaktniederlage gegen Russland ist die große Euphorie erst einmal weg, im Kampf um den ersehnten Sprung ins Viertelfinale muss nun unbedingt ein Sieg gegen einen Hochkaräter her. Am besten schon am Dienstag gegen Olympiasieger USA.

Auch bei Grozer lief es beim viel zu klaren 0:3 zum Start gegen den Mitfavoriten noch nicht rund. «Es war schon sehr enttäuschend», sagte der 27-Jährige. «Der erste Satz war in Ordnung, aber der Rest war nicht die Mannschaft, die ich kenne. In den nächsten zwei Sätzen haben wir meiner Meinung nach katastrophal gespielt.» Das soll sich schon gegen die USA ändern, doch dafür muss auch Diagonalangreifer Grozer einmal mehr über sich hinauswachsen. «Besser spielen, positiver sein», gibt er als Parole für sich und seine Kollegen aus.

Den Anspruch auf mehr hat Grozer allemal. «Ich bin nicht zufrieden, wenn wir hier Neunter werden. Ich möchte in dieser Gruppe weiterkommen.» Dabeisein ist eben nicht alles für den so schlagstarken Angreifer, der vor vier Jahren nicht für die Spiele in Peking berücksichtigt wurde. Seitdem ist Grozer zum Top-Spieler gewachsen, diesmal führte kein Weg an ihm vorbei.

Inzwischen ist der gebürtige Ungar (Spitzname «Hammer-Schorsch») der Publikumsliebling im Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) – und die personifizierte Hoffnung auf den erhofften Sprung nach ganz oben. Das hat Grozer dem DVV-Team nämlich noch voraus: Mit seinen hammerharten Aufschlägen und fulminanten Schmetterbällen gehört er längst zur Weltspitze.

Und hat dazu einen bekannten Namen: Papa Georg Grozer war einst für seine unwiderstehlichen Attacken gefürchtet. Ein «Naturereignis», wie Erfolgscoach Stelian Moculescu einmal befand. Das ist der junge Grozer mit seinen unglaublichen Oberarmen auch. «Es ist einfach in den Genen drin», erklärt er die Ähnlichkeit mit seinem Vater. Die ständigen Vergleiche mit seinem Vater stören ihn übrigens nicht. «Ich werde schon mein ganzes Leben mit meinem Vater verglichen. Für mich ist das schön. Ich bin einfach stolz darauf, was mein Vater geleistet hat.»

Welche Bedeutung Grozer inzwischen für das deutsche Team hat, zeigte sich 2011. Lange musste er damals aussetzen, Durchblutungsstörungen im rechten Schlagarm machten ihm zu schaffen. Doch seitdem der «Hammer-Schorsch» wieder richtig zurück ist, läuft es im deutschen Spiel. Und Bundestrainer Vital Heynen traut seinem prominentesten Akteur noch viel mehr zu: «Er kennt sein Potenzial noch nicht, er hat noch Luft nach oben.»