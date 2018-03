Großer Tag für olympisches Feuer

Buckingham Palast, Downing Street, Trafalgar Square und jede Menge prominente Besucher: Auf seiner Reise zum Stadion hat das olympische Feuer am Donnerstag eine besonders spektakuläre Strecke quer durch London in Angriff genommen.

Ify Egesi posiert mit der Fackel in Shakespeare's Globe Theatre.

Foto: Tal Cohen – DPA

Im Laufe des Tages soll die Fackel unter anderem zum Regierungssitz Downing Street getragen werden. Am Abend steht der Lauf zum Buckingham Palast an, wo die Team-GB-Botschafter Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Prinz Harry die Fackel begrüßen wollen. Später ist dann eine große Feier im Hyde Park angesetzt.

Als Fackelläufer werden auch der Generalsekretär der Vereinten Nation, Ban Ki Moon, und der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Bach, erwartet. Am Morgen war es für die Fackel zunächst auf einem der farbenfrohen Londoner Kanalboote losgegangen. Es folgte ein Besuch am «Globe» an der Themse, einem originalgetreuen Nachbau eines Theaters aus den Zeiten William Shakespeares.