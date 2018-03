Grönefelds unverhoffter Olympia-Traum

Die unerwartete Erfüllung des Olympia-Traums bescherte Anna-Lena Grönefeld erst einmal Stress. Rückreise aus den USA, Einkleidung in Mainz, Kofferpacken in Hannover, Abflug nach London – und das alles innerhalb von zwei Tagen.

Anna-Lena Grönefeld rückte für die vom Verletzungspech geplagte Andrea Petkovic ins Olympiateam.

Foto: Keld Navntoft – DPA

Im Chaos stopfte die gebürtige Nordhornerin ihre bereits gewaschenen Klamotten sogar noch ein zweites Mal in die Waschmaschine. «Im Moment ist ganz schön was los. Aber das ist positiver Stress. Ich kann es immer noch gar nicht so richtig glauben, dass ich bei Olympia dabei bei», sagte die Tennisspielerin.

Das Verletzungspech von Andrea Petkovic war das Glück von Grönefeld. Weil Petkovic nach ihrem doppelten Bänderriss im Fuß nicht rechtzeitig fit wurde und schweren Herzens absagen musste, rückte die Doppelspezialistin zusammen mit Mona Barthel nach. An der Seite von Julia Görges wird die inzwischen in Hannover lebende Grönefeld Olympia-Luft schnuppern – und das, obwohl ihre Laufbahn eigentlich fast schon vorbei war.

Ende des vergangenen Jahres entschied sich die 27-Jährige, ihre Einzel-Karriere vorerst zu beenden und sich auf ihre Paradedisziplin Doppel zu konzentrieren. Nach einer Serie von Niederlagen und Rückschlägen fühlte sich die einst größte deutsche Tennis-Hoffnung allein nicht mehr wohl auf dem Platz. Vor allem die Zeit unter ihrem früheren Trainer Rafael Font de Mora hatte Grönefeld zugesetzt. Nach der Trennung von ihrem Coach fiel sie in ein tiefes Loch, es dauerte lange, ehe die Frohnatur ihr Lachen wiedergefunden hatte.

«Das war mein bislang schönster Anruf als Teamchefin, als ich Anna über ihren Olympia-Start informiert habe», sagte Deutschlands Fed-Cup-Chefin Barbara Rittner. Rittner war eine der wenigen Personen, die immer zu Grönefeld gestanden hatten. «Es freut mich riesig für sie. Es heißt, im Leben gibt es irgendwann Gerechtigkeit, und Anna hat sich diese Chance einfach verdient», sagte Rittner.

Reden will Grönefeld nicht mehr über die schwere Zeit unter Font de Mora, die sie später als «schrecklich» bezeichnete. Wie eine «Marionette» des Spaniers habe sie sich gefühlt. Sportlich führte sie der Weg im April 2006 zwar bis auf Platz 14 der Welt, drei Jahre zuvor hatte sie als Juniorin sogar die French Open gewonnen und galt vielen schon als neue Steffi Graf. Doch menschlich lief es anders.

Inzwischen hat Grönefeld aber den Spaß am Tennis wiedergefunden, die Vorfreude auf Olympia ist riesig. «Ich sehe es auch ein wenig als Krönung meiner Laufbahn», sagte Grönefeld. In London will sie jede Sekunde genießen, das Erlebnis Sommerspiele intensiv in sich aufsaugen. «Für jeden Sportler ist Olympia das Größte. Auch für mich», sagte die Norddeutsche.

Das Leben im Dorf, der Kontakt mit den anderen Athleten, der Besuch anderer Sportarten – Grönefeld kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Doch nur zum Spaß fliegt die Wimbledonsiegerin im Mixed von 2009 auch nicht nach London. «Natürlich werden Jule und ich unser Bestes geben», versprach sie. Beim WTA-Turnier in Stuttgart erreichte das deutsche Duo in diesem Jahr bereits das Endspiel. Eine Medaille würde Grönefelds Olympia-Geschichte endgültig wie ein Märchen erscheinen lassen.