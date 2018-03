Goller/Ludwig stehen im Viertelfinale

Der Ärger war schnell verflogen. Nach dem nervenzehrenden Vorbereitungschaos strahlten Sara Goller und Laura Ludwig erleichtert über ihre Viertelfinal-Premiere bei Olympia – und schielen nach der ersten Medaille für deutsche Beach-Volleyballerinnen überhaupt.

Laura Ludwig (l) drischt den Ball an Ilka Semmler vorbei.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Das beste deutsche Team setzte sich im deutsch-deutschen Duell gegen Ilka Semmler und Katrin Holtwick durch und ließ keinen Zweifel aufkommen, wie die Rangordnung aussieht.

21:16 und 21:15 hieß es nach nur 37 Minuten vor knapp 15 000 Zuschauern an der Horse Guards Parade in Sichtweite des berühmten Riesenrads London Eye. «Es ist immer schwer, gegen ein zweites Team zu spielen, weil dann ist der Druck wirklich groß. Wir müssen da gewinnen», sagte Ludwig. «Es war gut, dass wir uns ein bisschen abgesetzt haben, das macht einen ruhiger.»

In die Freude mischte sich aber auch Unverständnis über die chaotischen Stunden vor dem Spiel. «Um neun ein Spiel anzusetzen, wenn man nachts um eins die Zeit erst weiß, ist schon krass.» Zudem sei die Partie zunächst erst eine Stunde später angesetzt gewesen, am frühen Morgen habe es dann keinen Shuttle vom olympischen Dorf zur Anlage gegeben. «Es war eine Katastrophe. Wir haben dann nur noch drüber gelacht», erzählte Ludwig.

In der Partie konnten Holtwick/Semmler das erste Achtelfinale des Tages bis zum 10:11 noch offen halten, danach verpassten die Hamburgerinnen den Anschluss und beendeten ihre Olympia-Premiere auf Rang neun. «Wir sind nicht extrem nervös in das Spiel gegangen. Aber wir tun uns sehr schwer, gegen die beiden zu spielen», meinte Semmler. Insbesondere die psychologisch wichtigen langen und knappen Ballwechsel entschieden Goller/Ludwig fast alle zu ihren Gunsten – mit herausragenden Aktionen.

«Natürlich überwiegt die eigene Freude, aber es ist einfach blöd. Weil ich genau weiß, wie die sich jetzt fühlen. So hab' ich mich gefühlt in Peking», sagte Goller mit Blick auf das eigene Aus im Achtelfinale 2008. «Wir haben einfach den großen Vorteil gehabt, dass wir die Situation schon mal hatten. Die ersten Olympischen Spiele sind anders.»

In der nächsten Runde treffen die zweimaligen Europameisterinnen auf Juliana Silva/Larissa Franca aus Brasilien, die am Nachmittag beim 21:10, 21:16 gegen Madelein Meppelink/Sophie van Gestel aus den Niederlanden keine Mühe hatten. «Wir haben das letzte Match gegen die gewonnen, wir haben das Selbstvertrauen, wir haben alle Waffen, gegen die zu gewinnen», hatte Goller in Erwartung der Gegnerinnen schon vor der Partie gesagt.