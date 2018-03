Goc führt Eishockey-Nationalteam als Kapitän an

Der frühere NHL-Stürmer Marcel Goc wird das deutsche Eishockey-Nationalteam bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang als Kapitän anführen.

Marcel Goc wird das deutsche Eishockey-Nationalteam in Pyeongchang als Kapitän anführen.

Foto: Armin Weigel – dpa

Das gab Bundestrainer Marco Sturm in Füssen bekannt, wo sich die Auswahl in einem kurzen Trainingslager auf Olympia vorbereitet. Der 34 Jahre alte Angreifer der Adler Mannheim hatte das Kapitänsamt unter Sturm schon zuvor inne gehabt, die Weltmeisterschaft im Mai 2017 in Köln und Paris aber wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Assistenten von Goc sind Fahnenträger-Kandidat Christian Ehrhoff sowie die beiden Stürmer Marcus Kink und Patrick Hager. In der Olympia-Vorrunde trifft Deutschland auf Finnland, Schweden und Norwegen. Am 6. Februar steht ein Vorbereitungsspiel in der Schweiz an.