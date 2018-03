Gewichtheberin Rohde stemmt sich gegen die Übermacht

Die starken deutschen Kerle um Matthias Steiner schuften noch im Trainingslager in Österreich, da muss das deutsche Fliegengewicht in London schon auf die Heberbühne. Am Sonntag eröffnet Julia Rohde den Reigen der deutschen Gewichtheber bei den Olympischen Spielen.

Julia Rohde geht als Erste aus dem deutschen Team auf die Heberbühne.

Foto: Maxim Schipenkow – DPA

Die 1,55 Meter kleine Görlitzerin geht in der Klasse bis 53 Kilo an den Start. Für die A-Gruppe der Top-Athletinnen reichte ihr Meldeergebnis nicht aus. Rohde muss in der B-Gruppe zur Mittagszeit vorlegen, ehe sich die Frauen aus Kasachstan, der Türkei, Moldawien und Taiwan um Gold streiten.

Die 23 Jahre alte Sportsoldatin hat ihre ursprüngliche Meldung um fünf auf 200 Zweikampf-Kilo gesteigert, nachdem sie erfahren musste, welche geballte Kraft ihre Konkurrentinnen an den Start bringen. Die Favoritinnen ließen sich mindestens 225 Kilo in die Meldeliste schreiben. «Wir hatten gewusst, dass die Konkurrenz hart sein wird. Dass sie aber so gewaltig zuschlägt, ist brutal», stöhnte Frauen-Bundestrainer Thomas Faselt am Freitag. «Dann eben B-Gruppe. So ist Julia nicht Feuerholz für die A-Gruppe.»

Faselt brauchte in den vergangenen Tagen einige Zeit, um die Laune der früheren U-23-Europameisterin aufzubessern. «Man gewöhnt sich, dass andere Nationen besser sind», meint Rohde mit gequältem Lächeln. «Ich hoffe, dass ich meinen siebten Platz von Peking verteidigen kann.» Der Trainer bescheinigt seinem Schützling Verbissenheit, «manchmal krankhaften Ehrgeiz», der sie an Top-Leistungen hindere.

Rohde hat in den vergangenen Monaten keineswegs geschludert. 2008 in China brachte die attraktive Blondine 185 Kilo in die Olympia-Wertung, ihr deutscher Rekord vom September 2010 steht bei 192 Kilo. «Wir haben uns neue persönliche Bestwerte vorgenommen, egal wie viel die Anderen heben», sagte Faselt und sprach zugleich für seinen zweiten Schützling Christin Ulrich. Sie ist am Montag an der Reihe. Persönliche Bestleistung heißt immerhin deutscher Rekord. Die internationale Spitze jedoch bleibt in weiter Ferne.

«Das Frauen-Gewichtheben hat sich in der Welt schneller entwickelt als in Deutschland», bekannte Claus Umbach, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG). «Bei uns liefern mehr Frauen als früher gute Leistungen ab, aber unsere Spitze hat mit dem Tempo in der Welt nicht mitgehalten.»

Bisweilen gibt es aber auch ein vielsagendes Augenrollen, wenn russische oder asiatische Kraftpakete mit Zweikampfwerten auf Titel und Medaillen zustürmen und dabei 30 bis 50 Kilo vor den anderen Top-Platzierten liegen. «Verdächtigungen sind nicht der richtige Weg. Wichtig ist: Was wird in anderen Ländern im Anti-Doping-Kampf unternommen, und was macht der Weltverband?», sagte Umbach, der fehlende Trainingskontrollen in einigen Ländern moniert.

Ob es Rohde tröstet, dass der Weltverbandspräsident Tamas Ajan einen Narren an ihr gefressen hat, ist fraglich. «Er erkundigt sich immer, wie es Julia geht», berichtete Faselt. Einen Bonus im Wettkampf hat die angehende Kosmetikerin deshalb aber nicht.