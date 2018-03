Genugtuung: Hambüchen strahlt Ruhe aus

Es ist vielleicht der wichtigste Wettkampf seiner Karriere, doch Fabian Hambüchen scheint in sich selbst zu ruhen. Völlig unaufgeregt schilderte er nach dem enttäuschenden Team-Finale seine Aussichten für die Mehrkampfentscheidung am Mittwoch.

Fabian Hambüchen hat das Team-Debakel abgehackt.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Jeder Wettkampf geht bei Null los. Ich werde alles dran setzen, wieder so gut durchzukommen wie in der Qualifikation», sagte Deutschlands Vorturner, nachdem er zum zweiten Mal in London eine fehlerfreie Show an seinen Geräten abgezogen hatte. Das Team-Debakel war abgehakt.

Der einstige Turnfloh ist in den vier Jahren seit Peking gereift. Der schwere Achillessehnenriss im Januar 2011 und die quälende Rehabilitation haben ihn gelehrt, die Umstände seiner Karriere mit anderen Augen zu sehen. «Er sieht jetzt, dass Olympia nicht das Nonplusultra ist. Dass es nicht nur positive Seiten gibt, auch Kommerz und Klamauk ist. Er kann die Gesamtsituation jetzt wesentlich besser einschätzten, als noch vor vier Jahren», versuchte Vater Wolfgang Hambüchen Einblicke in die Gefühlswelt seines Sohnes zu vermitteln.

Ohne den Familienclan wäre der Weg des Individualisten aus der Verletzungsmisere nie von Erfolg gekrönt gewesen. Allein und nur mit Unterstützung des Mediziners Johannes Peil und des «Systems Hambüchen» fand er über eine individuelle Vorbereitung in der Reha und in der Halle seinen Weg aus der – auch mentalen – Krise. Hambüchen verzichtete auf einen EM-Start, und alles deutet nun darauf hin, dass dies die richtige Entscheidung war.

Umso mehr bedauert der 24-Jährige, dass sein Vater in der entscheidenden Phase seiner Laufbahn nicht an seiner Seite stehen darf. «Der Vater ist der einzige, der weiß, wie ich ticke. Auch wenn wir uns früher oft in die Haare gekriegt haben – ich habe ihm alles zu verdanken», sagte Hambüchen Junior über Hambüchen Senior. Wegen des geringen Trainerkontingents im deutschen Team wurde seinem Vater die Olympia-Akkreditierung verweigert, aber selbst mit diesem Rückschlag ging der Reckspezialist professionell um. Natürlich ist das Familien-Oberhaupt in der North Greenwich Arena trotzdem dabei – allerdings mit 50 Metern Abstand nur auf der Tribüne.

Während seine Trainer-Kollegen im olympischen Dorf fachsimpeln, wohnt Wolfgang Hambüchen gemeinsam mit seinem Bruder Bruno, der als Mentalcoach dem Turnstar seit neun Jahren die «Nerven glättet», in einem Wohnmobil im kleinen Örtchen Lingfield, 60 Kilometer vor den Toren Londons. Dort genießen sie die Ruhe und bekommen vom olympischen Feeling nicht viel mit. Mit dem Motorrad düsen beide in knapp einer Stunde über die Landstraßen, um Fabian möglichst in jeder Sekunde bei seinen Auftritten Beistand leisten zu können. «Dass er hier turnt, ist schon sein größter Triumph. Fabian muss seinen Weg jetzt nur weitergehen», erklärte der Vater vor dem Mehrkampffinale.

Doch gerade jetzt, wo es gilt, die Details für den Aufbau der Übungen, das so komplizierte Abwägen von Risiko und Sicherheit am Reck, zu festigen, vermisst Hambüchen seinen Vater. Erstmals seit den Athen-Spielen vor acht Jahren muss er ohne die hautnahe Unterstützung im Wettkampf auskommen. «Die Amerikaner sind mit acht Trainern hier», konstatierte Vater Hambüchen deprimiert. Da sehe man, was Turnen in Amerika für einen Stellenwert habe. «Und wie sich der Verband für seine Leute einsetzt, was bei uns leider nicht so der Fall ist», kritisierte er. Sauer sei er deshalb nicht, aber innerlich wurmt ihn das sehr. Vom Unterrang der Tribüne muss er durch die Halle schreien und darauf hoffen, dass er Gehör findet.

Umso mehr freute sich der erfolgreiche Trainer, dass sich sein Sprössling noch mal öffentlich für ihn stark machte. «Er ist fast 25 und lässt sich nicht den Mund verbieten. Und wenn er das dann öffentlich macht, kann man sehen, wie sehr ihn das bewegt hat», meinte Wolfgang Hambüchen. Dann schloss er den Kragen seiner Motorradjacke und setzte sich mit Bruder Bruno wieder mit dem Motorrad in Richtung Lingfield in Bewegung. Beim Mehrkampffinale am Mittwoch werden seine Motivationsschreie wieder zu hören sein.