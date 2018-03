Gefühlsmix für Schornberg nach Platz fünf

Eine lange Umarmung vom Cheftrainer Michael Trummer und sein tröstender Klaps auf den Helm gaben Jasmin Schornberg das Lächeln wieder.

Jasmin Schornberg paddelte sich in den Endlauf.

Foto: Diego Azubel – DPA

Mit einem Mix aus Freude und Enttäuschung quittierte die Weltmeisterin von 2009 ihren fünften Platz in der letzten Kanuslalom-Entscheidung bei den Olympischen Spielen in London. Dadurch verpasste das kleine Team eine dritte Medaille im Lee Valley White Water Centre, nachdem zuvor Sideris Tasiadis Silber und Hannes Aigner Bronze gewonnen hatten.

«Ich bin noch ein bisschen hin- und hergerissen, ob ich mich freuen soll oder traurig sein soll. Eine Medaille wäre sicher drin gewesen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Platz fünf war mein Ziel. Das habe ich erreicht und jetzt wird es mal Zeit zum Feiern», sagte die 26-jährige Kajak-Fahrerin.

Sie war zunächst Sechste, wurde aber durch den nachträglichen Torfehler einer Konkurrentin einen Rang hochgestuft. «Sie muss nicht enttäuscht sein, wenn sie als Fünfte nach Hause fährt», spendete Chefbundestrainer Michael Trummer Trost.

Olympiasiegerin wurde die Französin Emelie Fer vor der erst 18 Jahre alten Jessica Fox aus Australien und der Spanierin Maialen Chourraut.

Mit Silber im Canadier durch Tasiadis und Bronze für Aigner im Kajak hatte das fünfköpfige deutsche Mini-Team für eine Maxi-Ausbeute im Wildwasser-Kanal gesorgt. «Wir hatten drei von vier Booten im Finale, zwei von drei holen Medaillen. Wir können uns erhobenen Hauptes von Olympia verabschieden», bilanzierte Trainer Trummer und zog mit seinen Schützlingen zum Feiern davon.

Mit der Aussicht auf viel Spaß am Abend und in den kommenden Olympia-Tagen hellte sich auch immer mehr die Miene von Jasmin Schornberg auf. «Ich habe das ganze Event einfach genossen vor so vielen Zuschauern. Ein schöneres Event hätte es nicht sein können. Ich bleibe bis zum Ende der Spiele, ich werde alles genießen und mir Wettkämpfe anschauen. Die eine oder andere Party wird vielleicht auch noch steigen», verkündete sie voller Vorfreude.