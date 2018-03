Gebhardt zu Fünfkampf-Bundestrainer: Läuft nichts mehr

Freude oder Enttäuschung – so richtig konnte sich Steffen Gebhardt nicht entscheiden.

Steffen Gebhardt hat nach seinem Wettkampf klare Worte gefunden.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Wenn man nach fünf Disziplinen zum zweiten Mal knapp an einer Medaille vorbeischrammt, dann sucht man nach den Ursachen», kommentierte der Moderne Fünfkämpfer aus Bensheim mit einem Stirnrunzeln Rang fünf beim Olympia-Wettkampf in London. Nach längerer Verletzungspause hatte wohl nur der 31-jährige Routinier selbst an eine Wiederholung seines Ergebnisses von Peking 2008 geglaubt.

«Ich wusste, das ich in Form bin. Ich mache aber nicht vorher die Klappe auf und kündige so etwas laut an», sagte Gebhardt. Nach dem Wettkampf im Greenwich Park ging er dafür richtig in die Offensive. «Ich habe meine eigene Vorbereitung gemacht, ohne den Verband und ohne Bundestrainer Iri Zlatanov. Mit ihm läuft nichts mehr», sagte Gebhardt und setzte noch einen drauf. «Der hätte mich am liebsten nicht nominiert.»

Der gebürtige Hesse wurde in London von Damen-Bundestrainerin Kim Raisner betreut. «Das ist ein super Ergebnis, das auch gut für Lena Schöneborn und Annika Schleu ist», erklärte Raisner. Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von Schöneborn hatte Gebhardt der Peking-Olympiasiegerin fast den Weg in die Medaillenränge gewiesen. Zwei Siege vergab er beim Fechten, zudem wurden ihm zwölf Strafpunkte abgezogen, weil er seine Maske auf den Boden geschleudert hatte.

Alles Zähler, die am Ende fehlten, um ernsthaft in die Medaillenvergabe eingreifen zu können. Ex-Europameister David Svoboda aus Tschechien gewann verdient die Goldmedaille vor Cao Zhongrong aus China und dem Ungarn Adam Marosi. Der zweite deutsche Teilnehmer Stefan Köllner (Potsdam) blieb als 26. weit hinter den Erwartungen zurück.

«Er wollte zu viel. Die Olympia-Atmosphäre hat ihn beeindruckt», urteilte Bundestrainer Zlatanov über den Auftritt des WM-Vierten. Nach einem verpatzten Start beim Fechten hatte Köllner bereits in der ersten Disziplin zu viel Boden verloren. Der Potsdamer reagierte ganz kurz angebunden: «Ich möchte zu meinem Abschneiden nichts sagen.» Ein Satz, der wiederum sehr viel aussagte.