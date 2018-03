Fußball-Favorit Brasilien und Mexiko im Finale

Brasilien hat sich auf dem Weg zum ersten Olympia-Gold im Fußball auch von Südkorea nicht aufhalten lassen. Das Team des Rekord-Weltmeisters um die Jungstars Neymar und Oscar gewann das zweite Halbfinale in Manchester mit 3:0 (1:0).

Für Brasilien gelang Romulo (l) der erste Treffer, Oscar gratuliert.

Foto: Robin Parker – DPA

Im Finale treffen die Südamerikaner im Londoner Wembleystadion auf Mexiko, das sich gegen Japan mit 3:1 (1:1) behauptete. Die beiden unterlegenen asiatischen Teams spielen am Freitag (20.45 Uhr) in Cardiff um Bronze.

Für Brasilien schossen im Stadion Old Trafford Russland-Legionär Romulo (38. Minute) von Spartak Moskau und der zweimal erfolgreiche Angreifer Leandro Damiao (57./64.) den sicheren Sieg gegen Südkorea um den Augsburger Bundesligaspieler Ja-Cheol Koo heraus. Der Kapitän wurde nach dem zweiten Gegentor ausgewechselt. Die Fußballkünstler vom Zuckerhut schicken sich nach fünf WM-Titeln damit an, endlich auch den ersten Olympiasieg zu feiern.

Als letzte Hürde steht nur noch Mexiko im Weg. Marco Fabian (31. Minute), Oribe Peralta (65.) und Javier Cortes (90.+3) schossen die Mexikaner erstmals ins Finale bei Olympischen Spielen. Japan war durch ein Tor von Bundesliga-Profi Yuki Otsu (12.) von Borussia Mönchengladbach in Führung gegangen.

Japans Hoffnungen auf den Finaleinzug wurden durch Otsus frühes Tor genährt. Der Gladbacher traf per sehenswertem Distanzschuss. Fabian (31.) glich per Kopfball aus kurzer Distanz jedoch noch vor dem Seitenwechsel aus. Im zweiten Abschnitt waren die Mexikaner aktiver und wurden durch den Treffer von Peralta belohnt, der wie Otsu mit einem Fernschuss erfolgreich war. Cortes machte in der Nachspielzeit alles klar.

Mexikos bisher größter Olympia-Erfolg war ein vierter Platz bei den Heimspielen 1968 in Mexiko-City – im Spiel um Bronze gab es damals eine 0:2-Niederlage ausgerechnet gegen Japan. Die Asiaten, die bei diesen Sommerspielen fünf Bundesliga-Profis im Kader haben, konnten es ihren Landsfrauen nicht gleich tun. Die Weltmeisterinnen bestreiten am Donnerstag das Finale gegen die USA. Bronze wäre der größte Olympia-Erfolg der Männer seit den Spielen in Mexiko-City vor 44 Jahren.