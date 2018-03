Freistilsprinter Di Carli verpasst Olympia-Halbfinale

Marco Di Carli hat für eine weitere Enttäuschung der deutschen Schwimmer bei Olympia gesorgt. Über 100 Meter Freistil scheiterte der Frankfurter in London im Vorlauf. 49,03 Sekunden waren vier Hundertstelsekunden zu langsam für das Halbfinale der besten 16.

Marco Di Carli beim Sprung ins Schwimmbecken.

Foto: Hannibal – DPA

In der Staffel hatte Di Carli noch eine deutlich bessere Leistung gezeigt. Vorlaufschnellster war Adrian Nathan aus den USA in 48,19 Sekunden. «Mir fehlen immer noch die Worte. Das ist indiskutabel schlecht», kritisierte sich der Freistil-Sprinter selbst. «Ich schwimme bei der Europameisterschaft geschwächt von Krankheit 48,81 im Vorlauf, hier bringe ich gerade 49,03 zustande. Das war kacke.» In der Lagen-Staffel wird zunächst mit Markus Deibler geplant, für Di Carli «ist Olympia hier beendet».