Frauen-Sprintstaffel mit Sailer im Olympia-Endlauf

Die deutsche Sprintstaffel der Frauen ist ins olympische Finale gerannt. Lena Günther (Köln), Anne Cibis (Mannheim), Tatjana Pinto (Münster) und Ex-Europameisterin Verena Sailer (Mannheim) als Schlussläuferin wurden im zweiten Vorlauf Dritte in 42,69 Sekunden.

Die deutschen Sprinterinnen zogen ins olympische Finale ein.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Es gewann die Ukraine in 42,36 Sekunden vor Jamaika (42,37). Im ersten Rennen siegte das favorisierte Quartett aus den USA in 41,47. Die Medaillen werden am Freitag vergeben. Die Staffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) war als Europameister und Zweite der Weltbestenliste (42,51 Sekunden) in die Spiele gegangen. Olympiasieger 2008 war Russland, Weltmeister 2011 die USA. Die letzte deutsche Olympia-Medaille hatte das DDR-Quartett 1988 in Seoul mit Silber geholt.