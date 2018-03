Frauen-Doppelvierer holt Silber

Die Silbermedaille des Frauen-Doppelvierers am Dorney Lake machte das Glück am ersten von vier Finaltagen der Ruderer perfekt. Das Team um Schlagfrau Britta Oppelt (Berlin) musste sich im Endlauf nur dem großen Favoriten aus der Ukraine geschlagen geben, kam aber vor den USA ins Ziel.

Mit Silber um den Hals jubelt der Doppel-Vierer Thiele, Baer, Richter und Oppelt (v.l.).

Foto: Jim Hollander – DPA

Alle Hoffnungen auf Gold erwiesen sich jedoch als Wunschdenken. Am Ende lag die Ukraine mit einer Bootslänge vorn. Teammitglied Carina Bär war dennoch zufrieden: «Das ist eine Riesenerleichterung. Ich bin so froh, dass ich nachher so ein Ding um den Hals gehängt bekomme.»

Auch im Einer gab es aus deutscher Sicht Grund zur Freude. Erstmals seit Sydney (2000) steht Marcel Hacker im Endlauf der olympischen Ruderregatta. Der dritte Rang hinter Weltmeister Mahe Drysdale aus Neuseeland und dem Schweden Lassi Karonen rührte den ehemaligen Skiff-Weltmeister (2002) aus Frankfurt/Main im Zielraum zu Tränen. Anders als beim Halbfinal-Aus in Athen 2004 und in Peking 2008 bewahrte der 35 Jahre alte Routinier diesmal die Nerven. «Das war für mich sehr emotional», kommentierte er, «auf diese Leistung kann ich stolz sein.»

Mehr noch als Hacker steuert der Doppelvierer auf Medaillenkurs. Beim Sieg im Halbfinale über Estland und Olympiasieger Polen präsentierte sich das Team um Schlagmann Tim Grohmann (Dresden) in prächtiger Form und geht neben den Kroaten als Mitfavorit in den Endlauf am Freitag.