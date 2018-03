Franzose Riner sichert sich Sieg im Schwergewicht

Der französische Ausnahme-Kämpfer Teddy Riner hat sich zum Abschluss der olympischen Judo-Wettkämpfe Gold im Schwergewicht gesichert.

Teddy Riner ist König der Judoka.

Foto: Orestis Panagiotou – DPA

Im Hexenkessel der zur Hälfte mit französischen Judo-Fans gefüllten ExCeL-Halle besiegte der 2,04-Meter-Mann, der zuletzt fünf WM-Titel in Serie gewonnen hatte, den russischen Europameister Alexander Michajlin. Für Frankreich war es das zweite Judo-Gold in London. Bronze ging an den Mönchengladbacher Andreas Tölzer sowie Rafael Silva aus Brasilien.