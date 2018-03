Florettfechterin Golubytskyi scheitert im Achtelfinale

Florettfechterin Carolin Golubytskyi ging erst beinahe k.o., dann folgte das Achtelfinal-Aus gegen die Italienerin Elisa di Francisca.

Foto: Marius Becker – DPA

Die 26-jährige Deutsche verlor zum Auftakt des Olympia-Turniers in London gegen die WM-Zweite von 2011 und aktuelle Nummer drei der Weltrangliste mit 9:15 – und weinte bittere Tränen. «Ich war einfach nicht gemein genug», stellte sie fest.

Sportsoldatin Golubytskyi schien auf dem besten Weg zu einer Überraschung. Die ehrgeizige Athletin vom FC Tauberbischofsheim, an der Planche von ihrem Mann Sergej betreut, führte mit 7:2 und 8:3. Doch di Francisca holte Punkt für Punkt auf und traf Golubytskyi beim 7:8 mit der Glocke des 500 Gramm schweren Floretts am Hals.

«Ich bin nicht der Typ, jemandem etwas zu unterstellen» – Carolin Golubytskyi hielt sich mit offener Kritik an der Weltmeisterin von 2010 zurück. «Es ist halt passiert. Ich kann nicht sagen, ob es Absicht war», meinte die dreimalige deutsche Meisterin. Ihr wurde schwindlig, sie musste nach dem «Kinnhaken» minutenlang behandelt werden und fand anschließend nicht mehr in das Gefecht zurück.

Wenn es Vorwürfe gab, dann gegen sich selbst. «Ich hätte es heimbringen müssen. Und klar ist das enttäuschend», sagte Carolin Golubytskyi, die schon vor vier Jahren in Peking im Achtelfinale ausgeschieden war.

In ihrem Auftaktgefecht hatte sich Golubytskyi als Weltranglisten-15. gegen die Kolumbianerin Saskia Loretta van Erven Garcia nach Anfangsproblemen sicher mit 14:9 Treffern durchgesetzt. 2008 in Peking hatte Golubytskyi im Einzel Rang neun belegt. In London ist sie Solistin: Eine deutsche Mannschaft ist nicht qualifiziert.