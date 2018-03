Feueralarm legt wichtige Olympia-U-Bahn lahm

Ein Feueralarm hat eine der wichtigsten U-Bahn-Linien zum Olympiapark in London lahmgelegt. Wodurch der Alarm auf der Central Line ausgelöst worden war, blieb zunächst unklar.

Die Londoner Central Line war lahmgelegt worden.

Foto: Andy Rain – DPA

Gleichzeitig gab es einen Signalausfall bei oberirdischen Zugverbindungen. Die Transportbehörde wies Olympia-Besucher an, andere Bus- und Bahnlinien zu benutzen. Am Montag, dem ersten Tag, an dem Berufs- und Olympiaverkehr aufeinandertrafen, seien mehr Leute auf die U-Bahn umgestiegen, hieß es. Die Straßen seien dafür leerer als erwartet gewesen. Die Behörde hatte Firmen geraten, ihre Mitarbeiter während der Spiele wenn möglich von zu Hause aus arbeiten zu lassen.