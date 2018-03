Fechter stellen Weichen: Medaillenpläne für 2016 und´20

Olympia hat noch gar nicht begonnen, da planen Deutschlands Fechtfunktionäre schon die Zukunft. Erste Maßnahmen: Der Verband bekommt einen neuen Sportdirektor und sicherte sich ein intensiveres Zugriffsrecht auf die Stützpunkte.

Gordon Rapp (Foto von 2005) stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der deutschen Fechter.

Foto: Peter Endig – DPA

Imke Duplitzer hat ihre Sorgen öffentlich bekundet, Nicolas Limbach tut es ihr gleich: «Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Aber es macht mir ein bisschen Angst.» Beide Top-Athleten befürchten, dass der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) nicht nur im Nachwuchsbereich Probleme bekommen könnte. Aktivensprecher Limbach sagt es offen: «Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine breite Basis für eine Richtung haben. Wenn man mehr Splittergruppen hat, die sich gegenseitig bekriegen, wird das nicht funktionieren.»

Deutschlands Fechtfunktionäre haben aber bereits vor den London-Spielen erste Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Stützpunkte werden intensiver als bisher an die Kandare genommen, das dezentrale System soll gestrafft werden. «Unser Verband sieht sich in der Gesamtverantwortung und wird diese entsprechend wahrnehmen», kündigte DFeB-Präsident Gordon Rapp unlängst an.

Klare Prämisse: Der Fechterbund wird sich noch stärker in die Konzeption der Trainings- und Wettkampfprozesse einbringen, in den Dependancen wie der einstigen Hochburg Tauberbischofsheim, wo es zuletzt an Erfolgen mangelte, soll die Tagesarbeit bei den Lektionen geleistet werden.

Mehr «Befehlsgewalt» also – so sagt Rapp das zwar nicht, gemeint ist es indes so. Der bisher für Koordination und Kommunikation zuständige Sven Ressel löst nach London Manfred Kaspar als Sportdirektor ab und soll das hohe Maß an Verantwortung übernehmen.

«Jeder Schnitt ist eine Chance», sagt Limbach. Aber er äußert auch ganz bewusst, als Aktivensprecher mitbekommen zu haben, «dass viel von Eitelkeiten und nicht von Interessen des Großen und Ganzen bestimmt wird». Das müsse sich ändern. Imke Duplitzer befindet genauso und macht sich für grundlegende Änderungen stark: «Wenn ich klare Strukturen erkennen kann, sehe ich eine Zukunft», äußerte die Präsidentin des Olympischen Fechtclubs Bonn.

«Wollen wir international konkurrenzfähig bleiben, müssen wir neue Wege beschreiten», sagte Rapp. Und ist «sehr sicher», dass die nach halbjährigen Diskussionen jetzt ergriffenen Maßnahmen auch in Zukunft Erfolge zeitigen werden. Denn «natürlich» wolle der Verband 2016 in Rio de Janeiro und vier Jahre danach Medaillen erkämpfen.

Das hat zuletzt zumeist funktioniert. In Peking gab es durch Britta Heidemann mit dem Degen und Benjamin Kleibrink mit dem Florett zweimal Gold. Dennoch hielt der ehemalige Weltmeister Limbach fest, dass es «an der Spitze immer dünner wird. Was die Strukturen angeht, sind wir im europäischen Vergleich Amateure.»

Spätestens jetzt sei es deshalb an der Zeit, meint Limbach, «in breiter Masse zusammenzustehen und den Leuten, denen wir die Verantwortung geben, auch zu vertrauen. Wenn wir denen das Vertrauen nicht schenken, werden wir keine Chance haben.» Und genau das möchte der DFeB für die Zukunft vermeiden.