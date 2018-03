Fahnenträgerin Keller trägt nun deutsche Hoffnungen

Auf ihre alten Tage hat Natascha Keller in London schon jetzt die Spiele ihres Lebens erlebt – als Krönung fehlt nur noch eine letzte Medaille. «Es wäre wirklich das große i-Tüpfelchen auf meiner Karriere», sagte die Rekord-Nationalspielerin in London.

Natascha Keller möchte ihre zweite Olympiamedaille gewinnen.

Foto: Christian Charisius – DPA

«Wir sind zwar nicht der Top-Favorit, aber mit ein bisschen Glück können wir aufs Treppchen kommen», ergänzte die Berlinerin. An den Vortagen stand sie etwas ungewohnt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Trotz einer fiesen Twitter-Attacke eines Spinners führte sie das deutsche Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier als strahlende Fahnenträgerin ins Olympiastadion und verspürte besonderes Kribbeln.

«Das war ein einmaliges Erlebnis», meinte die 35-Jährige, die sich als würdige Nachfolgerin von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki erwies. «Wenn alle rufen 'Wir wollen die Fahne sehen', ist das ein ganz besonderer Moment. Da ist man im Trance-Zustand und freut sich nur, dass alles losgeht. Da soll noch mal einer sagen, die fünften Spiele seien langweilig», sagte Keller im ZDF.

1996 bei den Jahrhundertspielen in Atlanta hatte sie ihren ersten Olympia-Auftritt, London soll nun zum würdigen Abschluss der internationalen Laufbahn werden. Bundestrainer Michael Behrmann baut ein letztes Mal auf «Taschi», die intern eine Führungsrolle beansprucht. Auch ihr Coach zählt die erfahrene Berlinerin zu den absoluten Leistungsträgern.

Dass Keller fitter denn je wirkt, ist sogar dem Coach aus Hamburg ein Rätsel. «Trainingswissenschaftlich ist das kaum zu erklären. Sie ist schon eine Ausnahmeerscheinung und nach wie vor eine der drei besten Stürmerinnen der Welt», sagte Behrmann über die Berlinerin, die 1999 als Welthockey-Spielerin geehrt wurde.

Auch ihren Ehrgeiz hat das neben Spielführerin Fanny Rinne und Mandy Haase einzige noch im Kader verbliebene «Golden Girl» von 2004 nicht eingebüßt. Im Gegenteil: Wie ein kleines Mädchen freute sie sich, als sie ihr Team im Vorjahr bei der Heim-EM in Mönchengladbach mit dem 2:1-Siegtor über Spanien ins Endspiel geschossen und damit das Olympia-Ticket gesichert hatte.

«Fanny, Mandy und ich wissen, wie schön es ist, bei Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Das würde ich zu gern noch einmal erleben». Das olympische Motto «Dabeisein ist alles» komme für sie dagegen «auf keinen Fall» mehr infrage. «Es ist wie immer: Das Kribbeln verspüre ich glücklicherweise noch.»

Ein mieses Gefühl überkam sie dagegen am Freitag, als ein falscher Twitter-Eintrag, in dem Griechen beleidigt wurden, durchs Internet geisterte und in ihren Social-Media-Kanälen einen Sturm der Entrüstung auslöste. «Da hat sich ein Journalist einen Spaß erlaubt», erklärte Keller.

Zum eigenen Schutz wurde ihr Twitter-Account, ihre Homepage und ihr Facebook-Profil vom Netz genommen. Das Missverständnis wurde längst aufgeklärt, der Ärger beigelegt. Ein gemeinsames Foto mit dem griechischen Fahnenträger, Taekwondo-Kämpfer Alexandros Nikolaidis, könnte nun dafür sorgen, dass «Taschi» auch aus dieser Affäre als Siegerin hervorgeht. «Vielleicht sorge ich nun ja für die deutsch-griechische Freundschaft, die Stimmung ist super gewesen.»