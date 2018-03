Experte: Chinas Gold-Rausch wird weitergehen

Bei den Olympischen Spielen im eigenen Land hat China vor vier Jahren der Welt gezeigt, wohin die Reise geht. Nicht nur ökonomisch, sondern auch sportlich präsentierte sich das Reich der Mitte als Großmacht.

Der chinesische Badminton-Olympiasieger Lin Dan hat fast 18 Millionen Fans in seinem Internet-Blog.

Foto: Geoff Caddick – DPA

Auch wenn es in London vielleicht nicht wieder für 51 Goldmedaillen reicht, scheint es erneut eine Demonstration der Stärke zu werden. «China hat sich zu einer globalen Supermacht entwickelt – in allen Bereichen wie Wirtschaft, Politik und Bildung», sagt Lutz-Christian Wolff, Juraprofessor an der Chinese University in Hongkong im Gespräch der Nachrichtenagentur dpa.

Für ihn ist es nur normal, dass sich der Erfolg auch im Sport niederschlägt. 2010 brachte es China bei den Asienspielen auf überwältigende Erfolgsbilanz von 199 Gold-Medaillen – weit vor Südkorea (76 Mal Gold) und Japan (48).

«Seit dem Ende der Kulturrevolution 1976 hat China eine gewaltige Entwicklung durchgemacht. Das schlägt sich auch im Sport nieder», betont Wolff, der seit 13 Jahren in Hongkong lebt. «China ist noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Es wird Rückschläge geben, aber die Entwicklung wird weiter gehen – auch im Sport.»

Der Anspruch zeigt sich in London aber nicht nur in der Zahl der Medaillen. Auch der Auftritt der chinesischen Spitzensportler hat sich gewandelt. Die 16-jährige Schwimmerin Ye Shiwen stellt sich nach ihrem Weltrekord im Rennen über 400 Meter Lagen selbstbewusst den kritischen Fragen von Journalisten. Später schoss sie gegen den US-Coach John Leonard zurück, der ihr Doping unterstellt hatte. «Der Trainer war nicht professionell», sagte sie selbstbewusst.

Die schnellen Doping-Vorwürfe waren auch für Wolff nicht nachvollziehbar. «Wenn keine Beweise für Doping vorliegen, haben die chinesischen Athleten auch die Unschuldsvermutung verdient.»

Einen Grund für den sportlichen Aufstieg Chinas sieht Wolff in der gigantischen Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen. «Wenn sie einen größeren Pool von Kandidaten für Spitzenpositionen haben, ist die Chance auch größer, die Besten zu identifizieren.»

Wer es an die Spitze schafft, dem winkt viel Ruhm. In China gibt es einen gewaltigen Personenkult um viele Spitzensportler. Der Badmintonprofi Lin Dan ist eine Werbe-Ikone. In London war der 28-Jährige nach seinem Sieg über Lee Chong-Wei aus Malaysia der erste Badmintonspieler, der im Herren-Einzel sein zweites Gold gewann.

Knapp 18 Millionen Fans folgen Lins Blog online. Im Starkult für Top-Sportler werde China westlichen Nationen immer ähnlicher, urteilt Wolff. «Das ist nicht mehr, als in anderen Ländern auch.» Zwar behalte jedes Land kulturelle Unterschiede, aber in Zeiten der Globalisierung näherten sich vieles an – wie auch der Kult um Spitzensportler.