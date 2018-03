Erstes Wassersprung-Gold geht an China

Die chinesischen Top-Favoritinnen Wu Minxia und He Zi haben sich erwartungsgemäß den Olympiasieg im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gesichert.

Foto: Hannibal – DPA

Die Kunstspringerinnen setzten sich in London mit 346,20 Punkten vor Abigail Johnston und Kelci Bryant durch. Die US-Amerikanerinnen kamen auf 321,90 Zähler. Bronze ging an Emilie Heymans/Jennifer Abel aus Kanada mit 316,80 Punkten. Ein deutsches Duo hatte sich nicht für die erste von acht Wassersprung-Entscheidungen dieser Spiele qualifiziert.

Für die 26-jährige Wu Minxia war es der dritte Olympiasieg im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett nacheinander. Sollte sie auch wieder im Einzel vom Brett Edelmetall holen, würde sie bei der Medaillenzahl mit ihrer früheren und mittlerweile zurückgetretenen Synchronpartnerin Guo Jingjing gleichziehen.

Guo Jingjing holte insgesamt viermal Gold und zweimal Silber und ist die erfolgreichste Wassersprung-Olympionikin. Wu Minxia steht nach dem Erfolg vom Sonntag bei dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Die 21-jährige He Zi holte ihre erste Olympia-Medaille.

An diesem Montag greifen auch die deutschen Wasserspringer erstmals in das Geschehen ein. Wie 2008 in Peking mit Silber wollen Patrick Hausding und Sascha Klein trotz einiger Blessuren im Vorfeld wieder auf das Podest. «Ein angeschossener Wolf ist ja manchmal noch bissiger», sagte Bundestrainer Lutz Buschkow. «Die Jungs sind konzentriert und geben alles. Sie haben so viel Erfahrung, dass sie sich von solchen Sachen nicht aus dem Ruder bringen lassen.»