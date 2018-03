Erster Bolt-Start – Deutsches Team mit weiteren Chancen

Erster Auftritt für Sprint-Superstar Usain Bolt: Während der Jamaikaner in Vor- und Zwischenlauf über 100 Meter leichtes Spiel haben dürfte, müssen die deutschen Sportler am Super-Samstag mit 25 Entscheidungen kämpfen, um ihr olympisches Medaillenkonto weiter aufzustocken.

Usain Bolt will auch in London wieder für die große Show auf der Laufbahn sorgen.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Dabei kann sich dank einer starken Vorstellung im Halbfinale aber auch Peking-Olympiasiegerin Britta Steffen über 50 Meter Freistil wieder eine Chance ausrechnen. Es wäre die erste Medaille für das deutsche Schwimm-Team in London. Im Finale am Abend steht auch die deutsche 4 x 100 Meter-Lagenstaffel der Herren.

Die deutschen Ruderer sind am letzten Finaltag in drei von vier Endläufen vertreten, gelten aber nicht unbedingt als Medaillenkandidaten. Nur ein besonders guter Tag kann dem Vierer ohne Steuermann zu Bronze verhelfen. Ähnlich ist die Ausgangslage in beiden leichten Doppelvierern.

Mit viel Pech verpasste der um drei Zentimeter geschlagene Kugelstoß-Weltmeister David Storl das erste Gold für die deutschen Leichtathleten. Sebastian Bayer möchte es besser machen. Er überstand am Freitagabend als einziger deutscher Weitspringer die Qualifikation. Lilli Schwarzkopf dürfte als Achte nach vier Disziplinen nicht mehr ins Medaillenrennen beim Siebenkampf eingreifen können.

Im Team-Wettbewerb der Degenfechterinnen ist China im Viertelfinale eine harte Herausforderung für die Einzel-Zweite Britta Heidemann sowie ihre Kolleginnen Imke Duplitzer und Monika Sozanska.

Im Sportgewehr der Frauen wollen die deutschen Schützen endlich ihren Medaillenbann brechen und die erste Plakette in der britischen Hauptstadt holen. Mit Weltmeisterin Barbara Engleder und der WM-Zweiten Sonja Pfeilschifter gelten gleich zwei deutsche Starterinnen als Medaillenkandidaten.