Erste Niederlage für Basketball-Europameister Spanien

Europameister Spanien hat beim olympischen Basketball-Turnier die erste Niederlage kassiert. Die Iberer verloren in London gegen Russland überraschend mit 74:77 (40:32).

Spaniens NBA-Star Pau Gasol (l) vergab in der Schlussphase einen wichtigen Freiwurf.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Timofey Mozgov (r) sicherte mit seinem Dunking kurz vor Schluss den Sieg über die Iberer.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Der Herausforderer von Top-Favorit USA gab in der Basketball-Arena im Olympic Park eine sichere Führung noch aus der Hand. Auch 20 Punkte von NBA-Profi Pau Gasol konnten die Niederlage nicht verhindern. In der Schlussphase patzte der Superstar von den Los Angeles Lakers an der Freiwurflinie. Russland ist damit neben den USA die einzige noch ungeschlagene Mannschaft.

NBA-Star Pau Gasol (l) musste sich oft gegen zwei oder drei Gegenspieler durchsetzen.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Vize-Europameister Frankreich feierte dagegen seinen dritten Sieg. Gegen Tunesien setzten sich die Franzosen dank 22 Punkten von Spielmacher Tony Parker knapp mit 73:69 (35:27) durch.