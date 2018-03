Erfolgsgarant Lurz: «Unrealistisch ist Rio 2016 nicht»

Der Olympia-Zweite Thomas Lurz liebäugelt mit der Fortsetzung seiner Karriere bis zu den nächsten Spielen. «Unrealistisch ist Rio 2016 nicht», sagte der einzige Medaillengewinner des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) von London.

Thomas Lurz könnte auch in Rio noch mal anschlagen.

Foto: Marius Becker – DPA

Der zehnmalige Weltmeister hatte Silber über zehn Kilometer hinter dem Tunesier Oussama Mellouli geholt. Der mehr auf das Becken spezialisierte Nordafrikaner hatte dabei auch von dem ruhigen Wasser des Serpentine Lake profitiert. Das sei wie ein Becken gewesen, nur ohne Wenden, hatte Lurz nach dem Rennen im Hyde Park gesagt. Bei den Spielen an der Copacabana würde das anders aussehen: «In Rio schwimmen wir im Meer. Das wäre ein Vorteil für mich», betonte Lurz.

Wie lange er weiterschwimmt, will der 32-Jährige in Ruhe entscheiden. Das hängt auch von Förderern, Sponsoren und beruflichen Perspektiven ab. Für den DSV wäre Lurz als Vorbild und Erfolgsgarant nur schwer zu ersetzen. «Er ist ein Vorzeigeathlet, beispielgebend für andere. Einer, der extrem hart trainiert», sagte DSV-Präsidentin Christa Thiel am Sonntag über den Würzburger.

Nach dem medaillenlosen Abschneiden der Beckenschwimmer hatte Lurz das einzige Edelmetall für den DSV in London gewonnen. «Die Freiwasserschwimmer liegen voll im Limit und haben voll ihren Auftrag erfüllt», sagte Leistungssportdirektor Lutz Buschkow.