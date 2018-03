Ein «richtig deutscher Jung'» holt Gold für die Türkei

Servet Tazegül hat die erste Goldmedaille dieser Olympischen Spiele für die Türkei gewonnen, aber zur Hälfte ist das Edelmetall deutsch. Denn der Taekwondo-Kämpfer ist in Deutschland geboren, trainiert und lebt in Nürnberg.

Servet Tazegül startet für die Türkei.

Foto: Ian Langsdon – DPA

«Er ist eigentlich ein richtig deutscher Jung'. Ich kenne ihn schon lange», sagte Bundestrainer Carlos Esteves. «Wir sind superstolz auf ihn.» Ein wenig Trauer beschleicht Esteves, dessen Mutter Spanierin und dessen Vater Portugiese ist und der mit sechs Jahren nach Deutschland kam, schon. «Es wäre natürlich schön gewesen, wenn er diese Goldmedaille für uns gewonnen hätte. Aber das ist leider nicht zu ändern.» Tazegül sei ein «feiner Kerl, ein Vorbild für andere Sportler», lobt Esteves den Charakter des 23 Jahre alten Olympiasiegers.

Als Tazegül fünf Jahre alt war, begann er mit Taekwondo in seinem Heimatverein KSC Leopard Nürnberg. Irgendwann war es soweit, dass er sich für eine Nationalität entscheiden musste: Deutschland oder Türkei. «Als Kind wollte ich schon für Deutschland starten, später nicht mehr», bekennt der Weltmeister, der bei den Olympischen Spielen vor vier Jahren in Peking Bronze gewonnen hatte. «Damals war ich noch nicht in der Verantwortung. Ich hätte bestimmt versucht, ihn zu überreden», meint Esteves.

Offiziell wird in London Tazegüls Heimatclub mit Gaziosmanpasa Belediye Genclik SK Istanbul angegeben. Was irgendwie nicht stimmt, auch wenn der Europameister ab und an zu Trainingslagern in die Heimat seiner Vorfahren reist. Die Nürnberger Leoparden sind sein sportlicher Fixpunkt. Sein Coach beim KSC ist der bayerische Landestrainer Nurettin Yilmaz, ebenfalls mit türkischen Wurzeln. Er aber ist Deutscher. Wie auch Sümeyye Manz, geborene Gülec. Die türkisch-stämmige Athletin, die in London nicht über die erste Runde hinauskam, startet für die deutschen Farben.

Der Triumph in London ist dem 1,80 Meter großen Athleten mehr als zu gönnen. Wochen zuvor war er in ein Loch gefallen. «Meine Mutter ist vor zwei Monaten gestorben. Das war eine schwere Zeit. Ich wollte unbedingt Gold für sie gewinnen», berichtet Tazegül. Das Prachtstück um seinen Hals widmete er denn auch seiner Mutter.