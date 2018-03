Duplitzer scheitert an topgesetzter Chinesin

DOSB-Kritikerin Imke Duplitzer hat das olympische Degen-Achtelfinale verpasst. Die Nummer 57 der Weltrangliste unterlag in ihrem zweiten Gefecht von London der topgesetzten Chinesin Yujie Sun mit 10:15.

Imke Duplitzer verlor gegen die topgesetzte Chinesin Yujie Sun mit 10:15.

Foto: Marius Becker – DPA

Die 19-Jährige ist Weltranglistenerste und WM-Zweite von Catania 2011. Duplitzer nahm das Aus gelassen. «Soll ich mir die Augen aus dem Kopf heulen, weil ich gegen die Nummer eins verloren habe?», fragte sie nach der Niederlage.

Zum Auftakt hatte sich Duplitzer unter den Top 64 gegen Maria Martinez aus Venezuela mit 15:10 noch durchgesetzt. Duplitzer, die am Samstag 37 Jahre alt geworden war, nimmt zum fünften Mal an Olympischen Spielen teil. 2008 in Peking und vier Jahre davor in Athen war sie jeweils Fünfte.

Eine Woche vor ihrem Start in London hatte sie mit einer Pauschalkritik an den Umständen im deutschen Leistungssport für Diskussionen gesorgt. Der von Duplitzer unter anderem kritisierte Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und deutsche Chef de Mission, Michael Vesper, beobachtete am Montag den ersten Duplitzer-Auftritt in den ExCeL-Arenen persönlich und beklatschte den Erfolg gegen Martinez – von Imke Duplitzer unbemerkt: «Ich schau' doch nicht auf die Tribüne.»

Ihr Fokus bei Olympia lag wegen der Folgen einer Verletzung von der WM 2011 ohnehin auf dem Teamwettbewerb am Samstag. Dann trifft Deutschland im Viertelfinale auf den WM-Zweiten China. Nach den Spielen will Duplitzer das Gesprächsangebot von Vesper annehmen: «Ich hab' ein kleines, nettes Packerl dabei», kündigte sie an.