Drygalla-Freund: Bin aus NPD ausgetreten

Der Freund der Olympia-Ruderin Nadja Drygalla, Michael Fischer, ist nach eigenen Angaben aus der NPD ausgetreten.

Der frühere Landtagskandidat der rechtsextremen Partei in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte damit im Telefon-Interview der Nachrichtenagentur dpa die Aussagen seiner Partnerin und des NPD-Landesverbands.

Er sei vor den Olympischen Spielen in London «den Schritt gegangen, mit der Sache abzuschließen, dass ich Neonazi bin. Ich bin aus der Partei ausgetreten und hatte auch so keinen großartigen Kontakt mehr zu Leuten, die damit zu tun hatten», sagte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er war vergangenes Jahr im Landtagswahlkampf als NPD-Kandidat angetreten.

Drygalla war nach einem Gespräch mit der deutschen Teamleitung über ihre Beziehung zu Fischer von den Olympischen Spielen in London abgereist. Am Sonntag hatte sie sich mit deutlichen Worten von der rechten Szene distanziert.

Die Folgen seiner Taten in der rechten Szene habe er für sich selbst bewusst in Kauf genommen, erklärte Fischer. «Daher würde ich nicht sagen, dass ich das bereue. Aber ich habe insbesondere Nadja nie einen Gefallen getan, insofern wäre es besser gewesen, wenn ich es nie gemacht hätte.»

Die Kontakte in die rechte Szene waren mit dem Austritt aber nicht vollends abgerissen. Am 16. Juni 2012 hatte Fischer noch einen Artikel auf dem Portal mupinfo.de verfasst. Die Seite ist auf den stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden David Petereit registriert. «Im Nachhinein sieht das doof aus», sagte Fischer. «Aber es war ein schleichender Prozess: Ich habe mich ja nicht an einem Tag hingestellt und gesagt: Jungs, ich trete aus der Partei aus, ab jetzt seht ihr mich nicht mehr.» In Zukunft wolle er nicht mehr für die Seite schreiben.