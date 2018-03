Drittes Gold für US-Girls am Boden: Raisman gewinnt

Alexandra Raisman hat zum Abschluss der olympischen Turn-Konkurrenzen in London das dritte Gold für die US-Girls gewonnen.

Alexandra Raisman holte sich Gold im Boden-Turnen.

Foto: Andrew Gombert – DPA

Nach Bronze am Schwebebalken holte sich die Amerikanerin mit 15,600 Punkten den Olympiasieg vor der Rumänin Catalina Ponor (15,200), die vor acht Jahren in Athen schon dreimal Olympiasiegerin war. Bronze ging an Stufenbarren-Olympiasiegerin Alija Mustafina aus Russland (14,900). Zuvor hatten die Amerikanerinnen bereits im Team gesiegt und durch Gabrielle Douglas auch das Mehrkampf-Finale gewonnen.