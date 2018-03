DOSB-Vizepräsidentin: Brauchen keine Agenten-Methoden

Die für Recht zuständige DOSB-Vizepräsidentin Christa Thiel hat sich gegen «Inspektionen des privaten Umfeldes» von Sportlern ausgesprochen.

Foto: Bernd Thissen – DPA

«Wir brauchen keine Agenten-Methoden», sagte die Juristin der «Sport Bild». «Wir werden auch keine Akten anlegen.» Die Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes erklärte zugleich, dass allen Anzeichen und Mitteilungen nachgegangen werde.

Im Fall der Ruderin Nadja Drygalla hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) erklärt, dass er nach eigenen Angaben keine Mitteilungen über die Beziehung der Athletin zu Michael Fischer, Direktkandidat der rechtsextremen NPD bei den Landtagswahlen 2011 in Mecklenburg-Vorpommern, erhalten habe. Drygalla hatte wegen des Wirbels in der vergangenen Woche das olympische Dorf in London freiwillig verlassen.