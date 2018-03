Doppelter Einsatz: Boll geht zweimal aufs Ganze

Auf Timo Boll wartet in London eine doppelte Ochsentour. Deutschlands Tischtennis-Star ist beim Olympia-Turnier in zwei Wettbewerben gefordert.

Timo Boll hat einen harten Olympia-Auftakt vor sich.

Foto: Jochen Luebke – DPA

Das Doppel wurde zwar nach 2004 aus dem Programm gestrichen, doch Einzel- und Teamkonkurrenz sind für den medaillenhungrigen WM-Dritten ein ambitioniertes Programm. «Ich glaube, dass ich die Kraft dazu habe, beide Events hundertprozentig durchstehen zu können. Ich habe stark an der Athletik gearbeitet», erklärte der Europameister vor dem Turnier-Start an diesem Samstag in der ExCeL-Arena. «Ich gebe in beiden Wettbewerben Vollgas».

Bevor sie durchstarten können, müssen Boll und der Weltranglisten-Zwölfte Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln) noch etwas warten. Ihre ersten Einzel-Partien sind für Montag angesetzt. Die Organisatoren haben im Vergleich zu Peking 2008 die Reihenfolge der Wettbewerbe umgestellt. Erst Einzel, dann Mannschaft – so lautet der Zeitplan in London. Eine Änderung, die Boll gut gefällt. «In Peking ist nach Silber mit dem Team die Spannung etwas abgefallen. Da sind wir dann im Einzel unter unseren Möglichkeiten geblieben», sagte der Düsseldorfer Bundesligaspieler.

Die Auslosung und die Trainingseindrücke stimmten den Weltranglisten-Siebten optimistisch. «Der Ball läuft sehr gut. Das liegt an meinem Gefühl und an den guten Bedingungen», urteilte Boll nach den ersten Einheiten mit Ovtcharov in der Haupthalle. Dort stehen vier blaue Tische auf einem ungewohnten hellblauen Boden. Normalerweise spielen die Profis auf einem roten Untergrund, der mehr Kontrast bietet. «Die Helligkeit stört mich nicht. Aber die Bälle fliegen für mich etwas schneller wegen der niedrigen Hallendecke», berichtete der 31 Jahre alte Linkshänder.

Die langersehnte olympische Einzelmedaille wäre für Boll ein zusätzlicher Motivationsschub für den Team-Wettbewerb. Nur die ungünstige Auslosung mit Top-Favorit China als möglicher Gegner bereits im Halbfinale trübt bisher die gute Stimmung bei den deutschen Zelluloidball-Künstlern. «Mit China werden wir uns befassen, wenn es so weit ist», kündigte Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig an. Zunächst gelte die Konzentration den beiden Einzel-Konkurrenzen.

Sogar die DTTB-Damen, die seit Jahren im Schatten von Boll und Co. stehen, können sich vage Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Die Top-Favoritinnen aus China wurden in anderen Hälften eingeteilt. «Meine Form ist gut, und ich bin mit der Auslosung zufrieden», sagte Olympia-Debütantin Kristin Silbereisen. Sie muss am Sonntag als erste DTTB-Teilnehmerin in die Box. Ex-Europameisterin Jiaduo Wu (Kroppach) hatte im Training einige Probleme mit dem hellen Licht: «Bei einigen Situationen fühlte ich mich geblendet.»