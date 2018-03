DLV glaubt nicht an Harting-Rücktritt – Drechsler lobt

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) sieht keine Grundlage für Spekulationen um einen Rücktritt von Diskus-Olympiasieger Robert Harting. «Ich würde dem keine überdurchschnittliche Bedeutung beimessen», sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen der Nachrichtenagentur dpa.

Foto: Christian Charisius – DPA

Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, dass der 27-jährige Berliner in ein paar Wochen entscheiden wolle, ob er seine Karriere fortsetzen wird. «Die Schmerzen in den letzten drei Jahren haben mich verändert», wird der zweimalige Weltmeister in der Zeitung zitiert. «Die Last auf meinen Schultern ist so hoch, die kann man nicht ewig tragen. Das ist unmöglich!»

Unterdessen hat die frühere Weltklasse-Weitspringerin Heike Drechsler aus Jena Harting, der zwölf Jahre nach ihrem Olympiasieg das erste Gold für die deutsche Leichtathletik gewann, gelobt. «Robert hat seine Klasse und seine Erfahrung auf den Punkt genau abgerufen», sagte die 47-Jährige am Donnerstag dpa. Seinem Trainer Werner Goldmann habe sie schon in den Armen gelegen. «Ich hoffe, dass ich Robert noch umarmen und ihm gratulieren kann. Das war für ihn wirklich kein leichter Wettkampf», sagte Drechsler.

Auch der frühere 800-Meter-Läufer Nils Schumann, der wie Heike Drechsler in Sydney 2000 eine Goldmedaille holte, gratulierte Harting in seiner Kolumne für «Sport1.de» zu einer «starken Leistung». Doch nicht nur der Sieg an sich sei wichtig: «Er ist einer, der für die Leichtathletik, die nicht so oft im Mittelpunkt steht, sehr wertvoll ist.»

Allerdings gibt Schumann auch zu, nicht nur den Daumen für Harting gedrückt zu haben. «Obwohl ich mit Harting während des Wettkampfes vor dem Fernseher mitgezittert habe, war es ein wenig seltsam für mich, durch seinen Sieg dieses Alleinstellungsmerkmal verloren zu haben», äußerte Schumann. Dennoch glaube und hoffe er, «dass Harting in den nächsten Jahren sportlich weiterhin für Furore sorgen wird».