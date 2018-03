Deutschen Buckelpistenfahrer droht Olympia-Aus

Aus unserem Archiv

Calgary

Die Buckelpisten-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele in Vancouver drohen ohne deutsche Ski-Freestyler stattzufinden. Am Weltcup-Wochenende im kanadischen Calgary war der 18. Platz von Katharina Förster (Weiler-Simmerberg) in zwei Wettkämpfen das beste deutsche Ergebnis.