Deutsche Volleyballer vor schwerer Olympia-Mission

Schwerer könnte die Vorrunden-Aufgabe für die deutschen Volleyballer kaum sein. Zum Auftakt am Sonntag wartet Russland. Auch die nächsten Olympia-Gegner sind von ähnlichem Kaliber. Doch die jüngsten Erfolge haben Mut gemacht.

Auf die deutschen Volleyballer warten schwere Gegner.

Foto: Marius Becker – DPA

Olympia ist eben kein Alltag. «Puh! Ich bin gerade sehr nervös. So viele Leute – damit habe ich gar nicht gerechnet», gestand der sonst so lässige Volleyball-Schmetterkünstler Georg Grozer angesichts des olympischen Trubels am Freitag im Deutschen Haus in London. Beim Blick auf die anstehende schwere Olympia-Aufgabe der deutschen Männer war beim Top-Angreifer Bangemachen dann nicht mehr angesagt. «Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Aber ich bin nicht zufrieden, wenn wir wieder Neunter werden. Ich möchte in dieser Gruppe weiterkommen», sagte Grozer selbstbewusst.

Am Sonntag zum Auftakt Medaillenanwärter Russland, danach weitere Top-Teams wie Olympiasieger USA und Weltmeister Brasilien – leicht ist wahrlich anders. «Wir spielen in einer Hammer-Vorrundengruppe, in der man auch jedes Match verlieren kann», erkennt Kapitän Björn Andrae – und macht seinem Team dennoch Mut. «Wenn wir fokussiert sind, ist alles möglich. Wir wissen, was wir können.» Der deutsche Chef de Mission Michael Vesper («Die Jungs sind schon alle etwas größer») setzt auf einen starken Auftakt seiner Riesen gegen Russland. «Das wäre ein Riesenpfund.»

Selbstvertrauen können die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in London wahrlich gut gebrauchen. Um das erste große Ziel Viertelfinale zu erreichen, muss in der Vorrunde voraussichtlich einer der Hochkaräter wie die USA, Brasilien oder Europameister Serbien geschlagen werden. Allein gegen Tunesien dürften die Schmetterkünstler von Bundestrainer Vital Heynen einen Sieg einplanen.

Wie es gehen könnte, zeigten die DVV-Schützlinge vor kurzem beim erstmaligen Auftritt in der Weltliga-Endrunde. Da wurde Olympiasieger USA in einem Fünf-Satz-Krimi niedergerungen.«Wenn wir gut spielen, haben wir gezeigt, dass wir auch große Gegner schlagen können», meinte Nationalspieler Max Günthör. «Wir müssen an uns glauben, und es kommt hoffentlich in London der Tag, an dem wir auch einen großen Gegner schlagen.»

Nach dem starken Weltliga-Auftritt sah Bundestrainer Heynen sein Team auf Wolke sieben. Den Höhenflug sollen Grozer und Co. nun bei Olympia fortsetzen. «Wir haben momentan den Flow», sagt Heynen, unter dessen Regie das deutsche Team die lang vermisste Leichtigkeit wiederentdeckt hat. «Es ist das Gemeinschaftsgefühl und der Spaß, der die Mannschaft zuletzt immer wieder an die Grenze ihres Potenzials geführt hat.» Routinier Andrae sieht im neuen Coach einen Garanten für die jüngsten Erfolge. «Vital Heynen ist offenbar der ideale Konterpart: sehr emotional und kreativ, voller fordernder Energie.»

Viertelfinale hin oder her – schon mit ihrem Auftritt in London haben die deutschen Schmetterkünstler viel erreicht. Dies beweist ein kurzer Blick in die Olympia-Geschichte: Nach 1972 mussten die Volleyballer 36 Jahre warten, bis sie 2008 in Peking endlich wieder Olympia-Luft schnuppern durften. Damals stand am Ende Rang neun.

«Das ist schon eine Medaille, ohne dass wir den ersten Ball gespielt haben. Das ist eine tolle Aufwertung unserer Sportart», sagte der nach London scheidende DVV-Präsident Werner von Moltke über die abermalige Olympia-Qualifikation..

Deutschlands Basketballer und Handballer fehlen in London ebenso wie die starken Fußball-Frauen – und genau dieses Pech der meisten anderen deutschen Ballsportler könnte zum großen Glück der Volleyballer werden. «In London werden wir richtig rumgereicht», sagte von Moltke. Hoffentlich nicht zu viel!