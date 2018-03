Deutsche Volleyballer auch gegen USA chancenlos

Die deutschen Volleyballer bezahlen bei den Olympischen Spielen weiter Lehrgeld. Nach der klaren Auftaktniederlage gegen Topfavorit Russland verloren die deutschen Schmetterriesen in London auch gegen Olympiasieger USA.

Denis Kaliberda (r) musste mit seinen Kollegen eine klare Niederlage gegen die USA einstecken.

Foto: Geoff Caddick – DPA

Nach gerade einmal 82 Minuten hieß es 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) für die favorisierten Amerikaner, gegen die die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes in diesem Jahr in der Weltliga noch in fünf Sätzen gewonnen hatte. Davon war das Team von Bundestrainer Vital Heynen dieses Mal aber meilenweit entfernt.

Gegen Europameister Serbien, der mit dem 3:1 gegen Außenseiter Tunesien seinen ersten Sieg feierte, steht die deutsche Mannschaft nun in ihrem dritten Spiel am Donnerstag bereits mit dem Rücken zu Wand. «Gegen Serbien gilt es, das wird unser Endspiel», sagte Diagonalangreifer Georg Grozer. Kapitän Björn Andrae versuchte nach der Lehrstunde Ruhe auszustrahlen. «Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen. Es ist ein langes Turnier, eigentlich ist noch nichts passiert.»

Die deutsche Auswahl legte wie schon beim 0:3 gegen Russland einen couragierten Start hin. Mit einer kraftvollen Aufschlagserie sorgte Grozer für eine schnelle 4:0-Führung im ersten Satz. Doch danach fingen sich die Amerikaner und erspielten sich eine Zwei-Punkte-Führung, der die DVV-Auswahl nun ständig hinterherlief. Vor allem im Block-Spiel und in der Feldabwehr offenbarten die Heynen-Schützlinge einige Schwächen. «Da haben wir etwas unsauber gespielt», kritisierte Andrae.

Zwar bewies das deutsche Team Moral und ging beim Stand von 22:21 erstmals wieder in Führung. Zum Satzgewinn reichte es aber nicht. Nach 28 Minuten entschieden die Amerikaner den ersten Durchgang mit 25:23 für sich.

Während der Goldmedaillen-Gewinner von Peking nun Fahrt aufnahm, leisteten sich die deutschen Spieler nach wie vor zu viele vermeidbare Fehler. Das US-Team setzte sich so schnell auf sechs Punkte ab und gewann den zweiten Abschnitt nach lediglich 26 Minuten mit 25:16.

Im dritten Satz versuchten die deutschen Spieler, sich noch einmal in die Partie zurückzukämpfen. Mit einer spektakulären Rettungsaktion glich Grozer zum 3:3 aus. Doch danach leistete sich das Kraftpaket prompt wieder einen Aufschlagfehler, so dass der deutsche Elan schnell wieder verflogen war. Am Ende nutzten die USA ihren fünften Matchball zum ungefährdeten Erfolg.

«Ich habe dennoch einige kleine Fortschritte gesehen. Wenn wir gegen Serbien gewinnen, sind wir danach wieder eine andere Mannschaft», sagte Heynen. Weitere Gegner sind am Samstag Tunesien und zum Abschluss der Gruppenspiele am Montag Weltmeister Brasilien.