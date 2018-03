Deutsche Medaillenchancen am Sonntag

Bei den 23 Entscheidungen am Sonntag kämpfen deutsche Athleten in London um olympische Medaillen:

Oksana Chusovitina will eine Medaille am Sprung holen.

Foto: Michael Kappeler – DPA

BADMINTON (2): Keine deutschen Teilnehmer erreichten die Finalspiele im Einzel und Doppel der Herren.

FECHTEN (1): Es wird schwer: Überstehen der im Einzel früh entthronte Peking-Gewinner Benjamin Kleibrink, der ehemalige Weltmeister Peter Joppich und Sebastian Bachmann das Viertelfinale gegen Russland, ist wahrscheinlich Weltmeister China der Gegner im Kampf ums Finale.

GEWICHTHEBEN (1): Keine deutsche Beteiligung.

LEICHTATHLETIK (6): Das Super-Sprint-Finale der Spiele! Deutsche 100-Meter-Läufer sind nicht am Start. Marathon-Frau Irina Mikitenko hat in London schon zweimal gewonnen – eine Olympia-Medaille ist aber in weiter Ferne.

RADSPORT (1): Bei der Olympia-Premiere im Omnium hat der Cottbuser Straßenprofi Roger Kluge, in Peking Silbermedaillengewinner im Punktefahren, Chancen aufs Podium.

RINGEN (2): Keine deutsche Beteiligung.

SCHIESSEN (1): Christian Reitz gehört in der Entscheidung mit der Freien Pistolen nicht zu den Medaillen-Favoriten.

SEGELN (2): Die Starboot-Crew Robert Stanjek/Frithjof Kleen ist chancenlos. Im Finn-Dinghy-Wettbewerb startet kein Deutscher.

TENNIS (3): Die deutschen Herren schieden früh aus, auch die Damen-Doppel kamen nicht weit. Sabine Lisicki und Christopher Kas haben im Mixed die letzte deutsche Chance auf Edelmetall.

TURNEN (3): Oksana Chusovitina will das Meisterstück von Peking wiederholen und eine weitere Medaille am Sprung holen. Hingegen ist Team-Youngster Janine Berger nicht zu den Favoritinnen zu zählen. Auch der Mehrkampf-Zweite Marcel Nguyen gilt in der Boden-Konkurrenz nur als Außenseiter.

WASSERSPRINGEN (1): Keine deutsche Beteiligung. Katja Dieckow und Nora Subschinski schieden im Halbfinale am Samstag aus.