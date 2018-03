Deutsche Medaillenchancen am Sonntag

Bei den 14 Entscheidungen am Sonntag kämpfen deutsche Athleten in London um olympische Medaillen:

Fechter Nicolas Limbach hat gute Chancen auf eine Medaille.

Foto: Peter Endig – DPA

BOGENSCHIESSEN (1): Keine deutsche Frauen-Mannschaft am Start.

GEWICHTHEBEN (2): Julia Rohde ist die beste deutsche Gewichtheberin, auf eine Medaille hat sie aber keine Chance. Sie will wie vor vier Jahren in Peking Siebte in der 53-Kilo-Klasse werden. In der 56-Kilo-Klasse der Männer ist kein Deutscher am Start.

FECHTEN (1): Säbel-Ass Nicolas Limbach startet als Weltranglistenerster mit Top-Ambitionen. Seine Dormagener Mitfechter Max Hartung und Benedikt Wagner können wohl nur bei einem guten «Lauf» ganz vorn mitmischen.

JUDO (2): In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm kann Romy Tarangul bei ihrem zweiten Olympia-Start durchaus für eine Überraschung sorgen. In der Männer-Klasse bis 66 Kilogramm ist kein Athlet des Deutschen Judo-Bundes (DJB) am Start.

RADSPORT (1): Von den vier deutschen Frauen werden beim Straßenrennen Zeitfahr-Weltmeisterin Judith Arndt und Ina-Yoko Teutenberg die größten Chancen auf Edelmetall eingeräumt.

SCHIESSEN (2): Im Skeet der Frauen möchte die Olympia-Dritte von Peking, Christine Wenzel, ihren Medaillen-Coup wiederholen. Insgeheim gilt die dreimalige Weltmeisterin als Gold-Favoritin. Mit der Luftpistole rechnen sich Claudia Verdicchio-Krause und Munkhbayar Dorjsuren Finalchancen aus.

SCHWIMMEN (4): Brustschwimmer Hendrik Feldwehr und Christian vom Lehn sind bereits ausgeschieden. Für das Männer-Quartett über 4 x 100 Meter Freistil wäre die Finalteilnahme ein Erfolg.

WASSERSPRINGEN (1): Ein deutsches Frauen-Duo hat sich nicht für den Synchron-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett qualifiziert.